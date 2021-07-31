Sağlık Bakanlığı 17-23 Temmuz illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı. Bakan Koca ise yaptığı açıklamada, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız." dedi.

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

İl Adı Sayı Adana 41,03 Adıyaman 22,29 Afyon 34,98 Ağrı 223,54 Aksaray 52,72 Amasya 36,66 Ankara 69,13 Antalya 75,97 Ardahan 83,19 Artvin 41,3 Aydın 28,06 Balıkesir 29,03 Bartın 21,61 Batman 83,95 Bayburt 53,72 Bilecik 32,92 Bingöl 130,7 Bitlis 202,85 Bolu 41,3 Burdur 65,15 Bursa 43,63 Çanakkale 31,21 Çankırı 43,13 Çorum 40,52 Denizli 33,51 Diyarbakır 223,94 Düzce 53,78 Edirne 63,47 Elazığ 102,48 Erzincan 60,57 Erzurum 91,2 Eskişehir 113,25 Gaziantep 26,83 Giresun 142,72 Gümüşhane 39,52 Hakkari 98,47 Hatay 27,07 Iğdır 118,4 Isparta 67,15 İstanbul 88,19 İzmir 33,43 Kahramanmaraş 16,99 Karabük 48,44 Karaman 32,17 Kars 47,73 Kastamonu 57,89 Kayseri 51,82 Kırıkkale 131,41 Kırklareli 49,49 Kırşehir 49,37 Kilis 33,62 Kocaeli 59,57 Konya 103,8 Kütahya 74,5 Malatya 45,68 Manisa 20,66 Mardin 79,71 Mersin 109,65 Muğla 55,71 Muş 69,92 Nevşehir 48,53 Niğde 55,1 Ordu 87,87 Osmaniye 19,87 Rize 94,77 Sakarya 99,1 Samsun 47,22 Siirt 748,39 Sinop 58,21 Sivas 69,98 Şanlıurfa 58,76 Şırnak 47,18 Tekirdağ 27,25 Tokat 62,8 Trabzon 108,11 Tunceli 27,56 Uşak 17,59 Van 126,03 Yalova 81,9 Yozgat 44,43 Zonguldak 38,24

VAKA SAYISI 2 KATINA ÇIKTI!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, vaka sayılarının artış gösterdiğini duyurdu. Koca, " Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Giresun ve Iğdır. Vaka sayılarındaki artış ve aşılanma oranları arasında ilişki var. Aşı olup tedbirlere uyun." dedi.