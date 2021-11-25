32 farklı mutasyona uğramış varyant keşfedildi! 0:00 / 0:00

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Bilim insanları, son derece yüksek sayıda mutasyona uğramış yeni bir Covid varyantının, vücudun savunmasından kaçarak daha fazla hastalık dalgasını tetikleyebileceğini söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, üç ülkede 10 vaka genomik dizileme ile doğrulandı. Varyantın bazı araştırmacılar arasında ciddi endişelere yol açtığı çünkü bir dizi mutasyonun, virüsün bağışıklıktan kaçmasına yardımcı olabileceği kaydedildi.

B.1.1.529 varyantının, çoğu aşının bağışıklık sistemini Covid'e karşı hazırlamak için kullandığı virüsün parçası olan spike proteininde 32 mutasyona sahip olduğu vurgulandı. Spike proteinindeki mutasyonların, virüsün hücreleri enfekte etme ve yayılma yeteneğini etkileyebileceği, aynı zamanda bağışıklık hücrelerinin patojene saldırmasını zorlaştırabileceği belirtildi.

B.1.1.529 varyantı ilk olarak Botsvana'da görüldü. Güney Afrika'da altı ve Güney Afrika'dan Hong Kong'a dönen bir gezginde daha doğrulandı.

Imperial College London'dan Virolog Dr. Tom Peacock, yeni varyantın ayrıntılarını yayınladı ve inanılmaz derecede yüksek miktarda spike mutasyonlarının gerçek bir endişe olabileceğini öne sürdü.

Dr. Peacock, B.1.1.529 varyantıyla ilgili "Korkunç sivri uç profili nedeniyle çok, çok izlenmesi gerekiyor" dedi. Peacock, varyantın çok bulaşıcı olmayan "garip bir küme" olabileceğini de sözlerine ekledi.

Varyantın ilk vakalarının 11 Kasım'da Botsvana'da tespit edildiği ve Güney Afrika'da en erken üç gün sonra kaydedildiği belirtildi. Hong Kong'da bulunan vakanın ise, 22 Ekim-11 Kasım tarihleri ​​arasında kaldığı Hong Kong'dan Güney Afrika'ya uçmadan önce PCR testi negatif çıkan 36 yaşındaki bir erkek olduğu kaydedildi. Hong Kong'a döndüğünde negatif olan testi, karantinadayken 13 Kasım'da pozitif geldi.

Güney Afrika'daki bazı virologlar, özellikle B.1.1.529 vakanın tespit edildiği Pretoria ve Johannesburg'u içeren bir kentsel bölge olan Gauteng'deki vakalardaki son artış göz önüne alındığında şimdiden endişeli olduklarını dile getirdi.

Cambridge Üniversitesi'nde klinik mikrobiyoloji profesörü olan Ravi Gupta, laboratuvarındaki çalışmanın, B.1.1.529'daki mutasyonlardan ikisinin enfektiviteyi artırdığını ve antikor tanımayı azalttığını bulduğunu söyledi.

Gupta, "Mevcut mutasyonlara dayanarak kesinlikle önemli bir endişe gibi görünüyor. Ancak, virüsün bilinmeyen önemli bir özelliği bulaşıcılığıdır; çünkü esas olarak Delta varyantını yönlendiren şey budur. Bağışıklık kaçışı, olabileceklerin resminin sadece bir parçası" diye konuştu.