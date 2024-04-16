34 yıllık eşini vahşice öldürdü!
Antalya'da, 69 yaşındaki Abdüsselam A., 34 yıllık karısı Türkan A.'yı bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin, şüphelinin oğlunu arayıp durumu anlatması üzerine ortaya çıktığı öğrenilirken, zanlının, 2 gün önce namaza gittiği caminin imanına eşini İngiltere'ye gönderdiğini söylediği, dün öğlen saatlerinde kendisinin de eşinin yanına gideceğini belirterek helallik aldığı bildirildi
Antalya'da, bir ihbarı değerlendiren Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkezi ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi’nde apartmanın 4’üncü katında 68 yaşındaki Türkan A.’nın cansız bedeni ile karşılaştı.
EŞİNİ BIÇAKLADIĞI BELİRLENDİ
İHA'da yer alan habere göre eşini bıçakladığı belirlenen 69 yaşındaki Abdüsselam A. evde yakalandı.
2 GÜN CAMİDE YATMIŞ
Abdüsselam A.’nın namaza gittiği caminin imamı, zanlının cami cemaatinden olduğunu, uzun süredir tanıştıklarını, geçen hafta kendisi izinde olduğunda 2 gün camide yattığını belirterek, "2 gün önce Türkan ablayı, İngiltere'de bulunan oğlunun yanına gönderdiğini söyledi. Dün öğleyin bitkin ve telaşlı bir hali vardı. Yorgun olduğunu, kendisinin de İngiltere’ye gideceğini söyleyip helallik aldı" dedi.
YAŞLI KADININ CENAZESİ ADLİ TIPA KALDIRILDI
Abdüsselam A., polis tarafından gözaltına alınırken, Türkan A.’nın cenazesi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.