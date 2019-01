ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratlar arasındaki Meksika sınırına örülmesini planlanan duvara 5,7 milyar dolar fon ayrılması konusunda çıkan uzlaşmazlık nedeniyle ABD hükümetinin 35 gün kapalı kalmasının ülke ekonomisine bedeli 6 milyar doları buldu.



Trump'ın Meksika sınırına örülmesini istediği duvar için yıl sonu geçici bütçesine 5,7 milyar dolar ek fon istemesi ve Temsilciler Meclisinin çoğunluğunu elinde tutan Demokratların bu fikre yanaşmaması, ABD siyaseti ve ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler oluşturuyor.



Duvar fonu konusunda taraflar arasında anlaşma sağlanamaması nedeniyle 22 Aralık'ta kapanan hükümet, 25 Ocak'a kadar 35 gün süreyle kapalı kaldı. Bu süre, ABD tarihindeki en uzun süreli hükümet kapanması olarak kayıtlara geçti.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's tahminlerine göre bu 35 günlük uzlaşmazlığın ABD ekonomisine bedeli 6 milyar doları buldu. Böylece duvar krizinin ABD ekonomisine bedeli, duvarın kendisinden daha pahalıya gelmiş oldu.



Federal çalışanlar maaşsız kaldı



Hükümet kapanmasından en çok etkilenenler 35 gün boyunca ücretsiz izne ayrılmak zorunda kalan ya da çalıştıkları halde maaşlarını alamayan federal çalışanlar oldu.



Birçok eyalette yemek bankaları ve restoranlarda federal çalışanlara ücretsiz yemek dağıtılırken, Tennessee eyaletinde yaşayan Suriyeli mülteci Yasin Terou'nun restoranında başlattığı ücretsiz yemek kampanyası en çok dikkat çekenlerden biri oldu.



Öte yandan yaklaşık bin 500 federal çalışan da GoFundMe adlı internet sitesinden başlattıkları kampanyalarda, ev kiralarını, mortgage taksitlerini, faturalarını ödeyebilmek ya da bebeklerine bez alabilmek için bağış kampanyaları başlattı.



Kapalı hükümet protestoları da beraberinde getirdi



ABD'nin farklı eyaletlerindeki federal çalışanlar hükümetin yeniden açılması ve maaşlarının ödenmesi çağrısıyla gösteri düzenlerken, başkent Washington'daki protesto gösterileri zaman zaman Kongre binasının önüne kadar ulaştı.



Çarşamba günü Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell'in ofisinin önünde toplanan bir grup federal çalışan ve sendika lideri gözaltına alınarak olay yerinden uzaklaştırıldı.



Hava yolları zaman zaman felç olma noktasına geldi



ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi personelinin hükümet kapanmasından etkilenmesi sonucu, özellikle New York, Chicago ve Washington gibi kentlerdeki havalimanlarında uzun kuyruklar oluştu. Havalimanlarında hizmetlerin yavaşlaması ve uzun kuyruklar oluşmasının yanı sıra personel eksikliği aynı zamanda hava trafiği güvenliği endişesine yol açtı.



Öte yandan, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA),cuma sabahı yaptığı açıklamada, hükümetin kapalı olmasından dolayı hava trafik kontrol çalışanlarındaki azalma nedeniyle New York, New Jersey ve Philadelphia’daki ülkenin en işlek havalimanlarında uçuşlarda ciddi gecikmeler olduğunu duyurdu.



Hükümet 3 haftalığına açıldı



ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, 35 gündür kapalı olan federal hükümetin 3 haftalığına yeniden açılması konusunda Kongre liderleriyle uzlaştığını ve bu süre içinde Meksika sınırına duvar konusundaki müzakerelerin süreceğini açıkladı.



Anlaşmada Meksika sınırına duvar için kendisinin istediği 5,7 milyar dolarlık bütçenin şimdilik yer almadığını söyleyen Trump, "Eğer Kongre sınır güvenliği konusunda adil bir uzlaşmaya varamazsa 15 Şubat'ta hükümet yeniden kapanır ya da ben Anayasa çerçevesinde elimdeki başka yetkileri (Acil Durum ilan etme) kullanırım." ifadesini kullandı.