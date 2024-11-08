37'lik delikanlı Mertens!

Galatasaray, Tottenham’ı 3-2’lik skorla mağlup ederken özellikle 60 dakikalık periyot futbolseverleri adeta mest etti.

Maçın ilk düdüğüyle birlikte tam saha baskı uygulayan Galatasaray, Tottenham’ı 60 dakikalık dilimde sahadan sildi.

Sarı-kırmızılıların bu bölümdeki yıldızlarından biri ise şüphesiz Dries Mertens’ti.

İlerleyen yaşına rağmen hücum presinin başrolü olan Belçikalı sadece topsuz değil toplu oyunda da fark yarattı.

Müsabaka boyunca 9 kilit pas veren Mertens, en yakın rakibi Pedro Porro’nun iki katı kadar tehdit yarattı.