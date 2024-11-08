37'lik delikanlı Mertens!
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ses getiren bir galibiyet alırken geceye damgasını vuran isim ise 37 yaşındaki Dries Mertens oldu
Galatasaray, Tottenham’ı 3-2’lik skorla mağlup ederken özellikle 60 dakikalık periyot futbolseverleri adeta mest etti.
Maçın ilk düdüğüyle birlikte tam saha baskı uygulayan Galatasaray, Tottenham’ı 60 dakikalık dilimde sahadan sildi.
Sarı-kırmızılıların bu bölümdeki yıldızlarından biri ise şüphesiz Dries Mertens’ti.
İlerleyen yaşına rağmen hücum presinin başrolü olan Belçikalı sadece topsuz değil toplu oyunda da fark yarattı.
Müsabaka boyunca 9 kilit pas veren Mertens, en yakın rakibi Pedro Porro’nun iki katı kadar tehdit yarattı.
Victor Osimhen’in iki golünün pasını veren Belçikalı sahanın en çok koşan ikinci futbolcusu oldu.
37 yaşındaki Mertens 73. dakikada yerini Hakim Ziyech’e bırakana kadar sahada 13.2 kilometre mesafe kat etti.
Geçen sezon sonunda futbolu bırakma kararını erteleyen tecrübeli yıldız bu sezon çıktığı 17 maçta 4 gol 4 asistlik performans kaydetti.