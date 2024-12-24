37 yaşındaki Yasin Öztekin, gol krallığında zirvenin sahibi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, ligin ilk devresindeki 17 hafta itibarıyla 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak topladığı 24 puanla 8. basamakta bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, 27 puan toplamasına rağmen Ulusal Kulüp Lisans kriterlerini yerine getiremediği için 3 puan silme cezası alarak büyük bir üzüntü yaşamıştı. Yaşanan kötü sürece rağmen orta sıralarda yer alan ve play-off hattında yer almaya çalışan İzmir ekibi, ligin ilk yarısında rakip fileleri 21 kez sarsarken bu gollerin 11'i, 37 yaşındaki futbolcusu Yasin Öztekin'den geldi.