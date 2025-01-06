Prof. Dr. Aslan, Kahramanmaraş'ın doğa açısından büyük bir zenginliğe sahip olduğunu anlatarak, "Burada 35 yıllık bir birikim var ve şunu söyleyeyim, çok ilginç böcek grupları da var, bunu gelen misafirlerimiz görecek. Onlar bize sordukça da bu konuda cevap vereceğiz. Bölgenin tek böcek müzesi burası. Buradaki böcekler, Türkiye'den var, yurt dışından var, Kahramanmaraş'tan var, yakın çevre illerden var. Yani bölge değil, Türkiye değil, dünyadaki bazı böcekler de var" diye konuştu.