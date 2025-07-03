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        Haberler Gündem 3. Sayfa 4 bin 564 parça tarihi eser ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Keşan'da 4 bin 564 parça tarihi eser ele geçirildi

        Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait 4 bin 564 parça sikke ve obje ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 11:11 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:11
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        4 bin 564 parça tarihi eser ele geçirildi
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        Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Keşan ilçesinde yaşayan H.G.G.'nin (54) evinde tarihi eser bulunduğunu belirledi.

        Ekiplerin düzenlediği operasyonda; evde yapılan aramada 2 bin 525 sikke, 1585 taş obje, 301 metal obje, 87 yüzük, 29 pişmiş topraktan yapılmış figür, 7 ok ucu, 10 kandil, 6 hac, 8 madeni malzeme, 3 minyatür heykel, 3 mühür olmak üzere toplam 4 bin 564 parça Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eser ele geçirildi.

        Gözaltına alınan H.G.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

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