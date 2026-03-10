Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa 4 çocuk annesinden 2 yıldır haber yok | Son dakika haberleri

        Siirt'te 4 çocuk annesinden 2 yıldır haber alınamıyor

        Siirt'te 2 yıldır kayıp olarak aranan 4 çocuk annesi Mekiye Akyel'e ait henüz bir ize rastlanmadı. Mekiye Akyel'in ablası Halime Pilgir, savcıyla görüşüp ifade verdiklerini belirterek, "Bu dosyanın peşini bırakmayacağız. Avukatlarımla birlikte buradaydık. Çocukları görmek istiyorum. Oradan alınmalarını istiyorum. Gizli tanıklar var, bana mesajlar geliyor" dedi

        Giriş: 10.03.2026 - 18:53
        4 çocuk annesinden 2 yıldır haber yok
        Siirt'in Baykan ilçesinde 2024 yılında kaybolan 4 çocuk annesi Mekiye Akyel'e (30) ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Akyel'den kaybolduktan bugüne kadar haber alınamadı.

        İHA'nın haberine göre, Yürütülen soruşturma kapsamında Akyel'in eşi İ.G., kayınbirader H.G. ve şüphelilerin babası İ.G. gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Mekiye Akyel'in ablası Halime Pilgir, katıldığı bir televizyon programında kardeşinin tandırda yakıldığını ileri sürmüş, gizli tanıklar olduğunu, yeğenlerinin aileden alınmasını istediklerini iddia etmişti.

        Avukat Gurbet Bilbay, Mekiye Akyel için Siirt'te olduklarını belirterek, olayın iki gün sonra unutulmasını istemediklerini, sıradan bir cinayet olmadığını söyledi. Avukat Bilbay, "Genelde de müvekkilim bununla ilgili mesajlar alıyor tandırda yakıldığına dair. Hep buna yönelik iddialar var. İnsanlar konuşmaya korkuyor bununla ilgili gizli tanık dinlettireceğiz. Çocukların onlardan alınmasını için elimizden geleni yapacağız. Lütfen buradan sesleniyorum bu cinayet unutulmasın Mekiye Akyel için elimizden geleni yapalım" dedi.

        Avukat Sevginur Uzunhasan ise 4 çocuk annesi Mekiye Akyel için Siirt'te olduklarını dile getirdi. Uzunhasan, "Halime hanımın bu dosyanın buralara gelmesinde büyük cabası vardır. Savcılık makamı şüphelileri tutuklamış durumdadır. Bugün çocuklarını görmeye gittik. Durumun unutulmasını istemiyoruz" diye konuştu.

        Mekiye Akyel'in ablası Halime Pilgir de savcıyla görüşüp ifade verdiklerini belirterek, "Bu dosyanın peşini bırakmayacağız. Avukatlarımla birlikte buradaydık. Çocukları görmek istiyorum. Oradan alınmalarını istiyorum. Gizli tanıklar var, bana mesajlar geliyor. Gizli tanık olarak dosyaya alınmasını istiyorum. Bu davanın peşini bırakmayacağım" şeklinde konuştu.

