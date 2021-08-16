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Haberler Sağlık
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4. doz aşı yapılacak mı? BAKAN KOCA AÇIKLADI! 4. doz aşı ne zaman yapılmalı?

Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanları ve öncelikli gruplar için 4. doz aşı randevularının açıldığını açıkladı. Vatandaşlar '4. doz aşı ne zaman yapılmalı?' Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte uzmanlardan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 4. doz Biontech ve Sinovac aşıları hakkında açıklamaları...

4. doz aşı yapılacak mı? BAKAN KOCA AÇIKLADI! 4. doz aşı ne zaman yapılmalı?

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs aşısında 4. doz kararı... Sağlık çalışanları ve öncelikli gruplar için 4. doz aşı randevuları açıldı.

4. doz, 3. dozdan 21 gün sonrasına sağlık personeli ve 60 yaş üstüne tanımlandı.

Öte yandan 15 yaş üstü herkes ve 12 yaş üstü kronik hastalığı olanlar da aşılanabilecek.

PCR pozitifliği sonrası aşı uygulamasının 3 aydan 1 aya çekildiği de duyuruldu.

PROF. DR. KURUGÖL: 4. DOZUN 21 GÜN SONRA YAPILMASINA GEREK YOK

Bakanlığın 4. doz kararına ilişkin Habertürk'e açıklamalarda bulunan Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Şu anda 3. doz uygulaması var. Sağlık Bakanımız da demeç vermişti; Sinovac aşısı yapılanlara Sinovac ile de BioNTech ile de güçlendirici doz (3. doz) yapılabilir. 3. doz yapıldığında, hatırlatma dozu olduğu için daha önce aşılanmış insan vücudu, bu mikroorganizmayı tanıyor. Tanıdığı için de tek bir doz yaptığınızda çok güçlü bir yanıt veriyor. Biz buna 'anamnestik yanıt' deriz. Çok güçlü yanıt gösterdiğini çalışmalarla da ortaya koyduk; ama bu yeniden aşılama değil. Güçlendirme diye geçiyor. Peki, bunun yeniden tekrarı gerekir mi? Avrupa ülkelerinin bazıları, Sinovac aşısını kabul etmiyor ve 2 doz BioNTech istiyor. Bununla ilgili bir talep oldu. Bundan dolayı 2. doz yapılması gündeme gelmişti ama burada alınan karara göre 4. dozun 21 gün sonra yapılmasından bahsediliyor, buna gerek yok. Bu kadar kısa sürede yapıldığında daha iyi antikor elde etmezsiniz aksine yan etki riskiniz artar. Çalışmalar göstermiştir ki; 1. ve 2. doz arasındaki en iyi süre 9 haftadır. Bu nedenle böyle bir uygulamanın herkese yapılması doğru değil. Yapılacaksa da riskli gruplarda 9 hafta sonra yapılması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

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BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün itibariyle 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur" açıklamasında bulundu.

BAKAN KOCA: ÖZEL SEYAHAT İÇİN TALEP EDİLMESİ DIŞINDA EK BİR AŞI GEREKLİLİĞİ YOKTUR

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur" dedi.

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