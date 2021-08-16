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Haberler Sağlık Son dakika 4. doz geldi! Sağlık Bakanlığı’ndan 4. doz aşı kararı
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Son dakika haberi Sağlık Bakanlığı’ndan 4. doz aşı kararı

Sağlık Bakanlığı'dan koronavirüs aşısında 4. doz kararı... Sağlık çalışanları ve öncelikli gruplar için 4. doz aşı randevuları açıldı. 4. doz, 3. dozdan 21 gün sonrasına sağlık personeli ve 60 yaş üstüne tanımlandı. Öte yandan 15 yaş üstü herkes ve 12 yaş üstü kronik hastalığı olanlar da aşı yaptırabilecek

Son dakika 4. doz geldi! Sağlık Bakanlığı’ndan 4. doz aşı kararı
Sağlık Bakanlığı’ndan 4. doz aşı kararı
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Sağlık Bakanlığı'dan koronavirüs aşısında 4. doz kararı... Sağlık çalışanları ve öncelikli gruplar için 4. doz aşı randevuları açıldı.

4. doz, 3. dozdan 21 gün sonrasına sağlık personeli ve 60 yaş üstüne tanımlandı.

Öte yandan 15 yaş üstü herkes ve 12 yaş üstü kronik hastalığı olanlar da aşılanabilecek.

PCR pozitifliği sonrası aşı uygulamasının 3 aydan 1 aya çekildiği de duyuruldu.

PROF. DR. KURUGÖL: 4. DOZUN 21 GÜN SONRA YAPILMASINA GEREK YOK

Bakanlığın 4. doz kararına ilişkin Habertürk'e açıklamalarda bulunan Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Şu anda 3. doz uygulaması var. Sağlık Bakanımız da demeç vermişti; Sinovac aşısı yapılanlara Sinovac ile de BioNTech ile de güçlendirici doz (3. doz) yapılabilir. 3. doz yapıldığında, hatırlatma dozu olduğu için daha önce aşılanmış insan vücudu, bu mikroorganizmayı tanıyor. Tanıdığı için de tek bir doz yaptığınızda çok güçlü bir yanıt veriyor. Biz buna 'anamnestik yanıt' deriz. Çok güçlü yanıt gösterdiğini çalışmalarla da ortaya koyduk; ama bu yeniden aşılama değil. Güçlendirme diye geçiyor. Peki, bunun yeniden tekrarı gerekir mi? Avrupa ülkelerinin bazıları, Sinovac aşısını kabul etmiyor ve 2 doz BioNTech istiyor. Bununla ilgili bir talep oldu. Bundan dolayı 2. doz yapılması gündeme gelmişti ama burada alınan karara göre 4. dozun 21 gün sonra yapılmasından bahsediliyor, buna gerek yok. Bu kadar kısa sürede yapıldığında daha iyi antikor elde etmezsiniz aksine yan etki riskiniz artar. Çalışmalar göstermiştir ki; 1. ve 2. doz arasındaki en iyi süre 9 haftadır. Bu nedenle böyle bir uygulamanın herkese yapılması doğru değil. Yapılacaksa da riskli gruplarda 9 hafta sonra yapılması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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