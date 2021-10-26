Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa 4 eşli adam, kendisi için tartışan eşleriyle yüzleşti - Haberler
ABONE OL

Türkiye’nin konuştuğu “Dört Kadınlı Adam”, kendisi için kavga eden eşleriyle Bu Sabah'ta yüzleşti

Türkiye’nin konuştuğu “Dört Kadınlı Adam” ile o adam için sokakta kavga eden birinci ve ikinci eşleri canlı yayında yüzleşti

4 eşli adam, kendisi için tartışan eşleriyle yüzleşti - Haberler
HABERTURK.COM

Show TV’de Ebru & Murat’la Bu Sabah programında canlı yayına katılan “Dört Kadınlı Adam” ile eşleri yaptıkları
açıklamalarla izleyenleri hayrete düşürdü. “Dört Kadınlı Adam”, ikinci eşi Melek O.’yu çocuklarına şiddet uygulamakla
suçlarken Melek O., Sedat O.’nun kendisine ilaç vererek sinir hastası ettiğini iddia etti.

Sedat O. dini nikahlı ikinci eşi Melek O.’nun bu iddialarını kabul etmedi ve “Kendisinden dinen boşanıp ilk eşim Canan’la hayatıma
devam ettiğim için kıskançlık krizine girdi ve benden para koparmaya çalıştı. O yüzden de Canan’a saldırdı” dedi.

Sedat O.’nun canlı yayında kendisine yöneltilen “Neden hiçbir kadına resmi nikah kıymadın?” sorusuna verdiği, “Canan ile altı
yıl önce boşandım. Çünkü diğer eşlerime haksızlık olmasını istemedim. Ayrıca boşanma aşamasına geldiğimizde kimsenin mahkeme kapılarına gitmesini istemedim.” cevabı ise tartışma yarattı.

Canlı yayındaki yüzleşmede Melek O., Sedat O.’nun kendisi ve Canan dışında bir Çinli bir de Özbek eşlerinin daha olduğunu iddia etti. İşte o anlar;

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Alzheimer hastası yaşlı şahsı iz takip köpeği buldu
GÜNDEM Kayıp alzheimer hastasnı iz takip köpeği buldu
90 milyonluk nakdi yardım kimlere yapılacak? Bakan Yanık'tan açıklama: Nakdi yardım ne zaman yapılacak?
GÜNDEM 90 milyonluk nakdi yardım kimlere yapılacak?
HSK, Kocabey'in istifasını Meclis'e bildirdi - Haberler
GÜNDEM HSK, Kocabey'in istifasını Meclis'e bildirdi
Hakim savcı ihraçları ile ilgili son dakika gelişmesi: İlk kez iptal! - Haberler
GÜNDEM Hakim savcı ihraçlarına ilişkin ilk kez iptal kararı ...
Trabzon'daki kundaklama iddiasına ilişkin açıklama - Haberler
GÜNDEM Trabzon'daki kundaklama iddiasına ilişkin açıklama
Ömer Çelik: Tezkereye hayır diyenlerin Tükiye'nin milli güvenliği konusunda hassasiyeti yok
GÜNDEM Ömer Çelik’ten tezkere açıklaması
Bakan Soylu: Biz kendimizi başkalarına yönettirmeyiz
GÜNDEM Bakan Soylu: Biz kendimizi başkalarına yönettirmeyiz
Şehidin anne ve babası 6 gün arayla yaşamını yitirdi
GÜNDEM Şehidin anne ve babası 6 gün arayla yaşamını yitirdi
SON DAKİKA: 'Aleyna Çakır'ın ölümünde yeni dava! - Haberler
GÜNDEM 'Aleyna Çakır'ın ölümünde yeni dava!
BİR KADIN DAHA... SON DAKİKA: Başkent'te koca dehşeti! Eşini vurup intihar etti! - Haberler
GÜNDEM Başkent'te koca dehşeti! Bir kadın daha!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.