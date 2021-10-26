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Show TV’de Ebru & Murat’la Bu Sabah programında canlı yayına katılan “Dört Kadınlı Adam” ile eşleri yaptıkları

açıklamalarla izleyenleri hayrete düşürdü. “Dört Kadınlı Adam”, ikinci eşi Melek O.’yu çocuklarına şiddet uygulamakla

suçlarken Melek O., Sedat O.’nun kendisine ilaç vererek sinir hastası ettiğini iddia etti.

Sedat O. dini nikahlı ikinci eşi Melek O.’nun bu iddialarını kabul etmedi ve “Kendisinden dinen boşanıp ilk eşim Canan’la hayatıma

devam ettiğim için kıskançlık krizine girdi ve benden para koparmaya çalıştı. O yüzden de Canan’a saldırdı” dedi.

Sedat O.’nun canlı yayında kendisine yöneltilen “Neden hiçbir kadına resmi nikah kıymadın?” sorusuna verdiği, “Canan ile altı

yıl önce boşandım. Çünkü diğer eşlerime haksızlık olmasını istemedim. Ayrıca boşanma aşamasına geldiğimizde kimsenin mahkeme kapılarına gitmesini istemedim.” cevabı ise tartışma yarattı.

Canlı yayındaki yüzleşmede Melek O., Sedat O.’nun kendisi ve Canan dışında bir Çinli bir de Özbek eşlerinin daha olduğunu iddia etti. İşte o anlar;