Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi sona eriyor... 1 Aralık 2017'de 4. kez Galatasaray'ın başına geçen Terim'in sözleşmesi bugün tamamlanacak.

Mevcut başkan Mustafa Cengiz, Terim'le ilgili yaptığı son açıklamada, "Ben burada olduğum sürece devam etmeyi düşünmüyorum" demişti. Cimbom'da yeni başkan 19 Haziran'da yapılacak seçimle belli olacak. 6 adayın katıldığın seçimden galip çıkan başkan adayının ilk işi olarak Fatih Terim'le masaya oturması bekleniyor.

Son döneminde 149 maça çıkan Fatih Terim, bu süreçte 86 galibiyet, 27 beraberlik ve 36 mağlubiyetlik bir karneye sahip. İmparator, bu dönemde 2 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi yaşadı.