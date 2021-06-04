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4 Haziran koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? 4 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?

4 Haziran koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı toplamda 5.270.299'ye yükseldi. 47.882 vatandaşımız ise koronavirüse yenik düştü.

4 HAZİRAN CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

3 HAZİRAN CORONA VİRÜS TABLOSU VAKA SAYISI

3 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 114 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 602 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre, son 24 saatte 114 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 47 bin 882’a yükseldi. Toplamda 54 milyon 809 bin 788 test yapıldı. Bugün yapılan 222 bin 847 testten, 6 bin 602 yeni vaka sayısı, 563 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 270 bin 299 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 540 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 139 bin 993’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,8, ağır hasta sayısının ise bin 219 olduğu açıklandı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 172 milyon 670 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 711 bine, iyileşenlerin sayısı 155 milyon 410 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 156 bini, Hindistan'da 28 milyon 572 bini, Brezilya'da 16 milyon 720 bini ve Fransa'da 5 milyon 685 bini geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 2 milyar dozdan fazla aşı uygulandı.

ABD Başkanı Joe Biden, dünyayla paylaşacakları 25 milyon doz Kovid-19 aşısının dağıtım planını açıkladı.

ABD’de ayrıca, günlük ortalama Kovid-19 vaka ve ölü sayılarının Mart 2020’den bu yana en düşük seviyeye gerilediği belirtildi.

Amerikalı bilim insanları, mesajcı ribonükleik asit (mRNA) bileşimi içeren Kovid-19 aşılarının, vücuttaki antikor seviyesi düştükten sonra dahi bağışıklık sağlayabileceğini bildirdi.

Hindistan hükümeti, yerli aşı geliştiricisi Biological-E ile üçüncü aşama klinik denemeleri süren Kovid-19 aşısından 300 milyon dozluk anlaşma imzaladı.

Avrupa Birliği (AB),Kovid-19 nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler arasına Japonya'yı dahil etti.

Almanya'nın Köln kentinde Kovid-19 salgını nedeniyle aylardır izin verilmeyen konserler, vaka sayılarındaki düşüşle yeniden başladı.

Myanmar'da askeri darbenin ardından yaşanan iç çatışmalar ve insani kriz nedeniyle ülkenin Kovid-19'un yeni merkez üssü olabileceği uyarısı yapıldı.

Meksika'da, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, yapılan incelemelerin ardından 223 bin 568 olarak güncellendi. Sağlık Bakanlığı yetkililerinin son 1 yılı göz önünde bulundurarak yaptığı çalışmalar sonucunda, salgın kaynaklı ölü sayısının açıklanandan 4 bin 272 fazla olduğu belirtildi.

Küresel aşı rekabetinden ötürü yeterli miktarda Kovid-19 aşısına erişemeyen Sahra Altı Afrika'da 1 milyon doz aşının uygulandığı ülke sayısı 3 oldu.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, G7 ülkelerine çağrı yaparak, Kovid-19 aşılarının tedarikindeki eşitsizliğin önüne geçilmesini istedi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkesini ziyaret eden Fransa Başbakanı Jean Castex ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede Paris'in desteğinin sürmesini talep etti.

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