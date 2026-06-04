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        Haberler Bilgi Gündem 4 HAZİRAN SON DEPREMLER: 4 Haziran az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 4 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        4 Haziran son depremler: 4 Haziran 2026 az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son dakika deprem haberleri 4 Haziran 2026 Perşembe günü de gündemdeki yerini koruyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan sarsıntılar sonrası vatandaşlar, "Deprem mi oldu?", "En son deprem nerede meydana geldi?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre güncel deprem listesi, son depremler haritası ve hissedilen sarsıntılara ilişkin tüm gelişmeler haberimizde…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 07:50 Güncelleme:
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        4 Haziran 2026 Perşembe günü Türkiye genelinde meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. “Az önce deprem mi oldu?”, “Son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?” soruları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alırken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem verileri merak konusu oldu. İşte 4 Haziran Perşembe son depremler listesi ve il il yaşanan sarsıntıların detayları…

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        EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem verileri, Türkiye genelinde yaşanan sarsıntıları anlık olarak ortaya koyuyor. Son depremler listesi üzerinden depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinlik bilgileri öğrenilebilirken, vatandaşlar yaşadıkları bölgelerde hissedilen depremlere ilişkin güncel verileri araştırıyor.

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        ELAZIĞ'DA DEPREM

        Elazığ Merkez'de saat 06.20'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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        4 HAZİRAN SON DEPREMLER LİSTESİ

        SON DAKİKA DEPREMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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