4 Haziran 2026 Perşembe günü Türkiye genelinde meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. “Az önce deprem mi oldu?”, “Son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?” soruları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alırken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem verileri merak konusu oldu. İşte 4 Haziran Perşembe son depremler listesi ve il il yaşanan sarsıntıların detayları…