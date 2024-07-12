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        4 işçinin ölümüne 10 yıl ceza!

        İstanbul Maltepe'de yol çalışması yapan 4 işçinin ölümüne neden olan sürücü hakkındaki karar açıklandı. Davada mimar Atilla Mert Çukacı'ya 10 yıl hapis cezası verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 10:45 Güncelleme: 12.07.2024 - 10:45
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        4 işçinin ölümüne 10 yıl ceza!
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        İstanbul'un Maltepe ilçesinde yol çalışması yapan 4 işçinin arasına dalarak ölümlerine neden olan sürücü, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        İHA'nın haberine göre Maltepe’de D-100 Karayolu’nda 24 Mayıs 2023 tarihinde gece saat 00.30 sıralarında alkollü olduğu iddia edilen mimar Atilla Mert Çukacı (29), aşırı hızla seyrettiği aracıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı yol bakım işçilerine çarpmıştı.

        Kazada Sinan Demirok (42), Mehmet Alptekin (40), Hamdi Alptekin (38) ve Barış Ten (25) hayatını kaybetmiş, sürücü Atilla Mert Çukacı ile yanında bulunan Duygu E. ise hafif şekilde yaralanmıştı.

        22 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

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        0,55 promil alkollü olduğu belirlenen Çukacı, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Çukacı hakkında "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne neden olmak" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

        BERAATİNİ TALEP ETTİ

        Anadolu 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Atilla Mert Çukacı, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Çukacı, beraatını ve tahliyesini talep etti.

        ÜST SINIRDAN CEZA İSTENDİ

        Müşteki avukatı Necip Kılıç ise sanığın ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

        Kararını açıklayan mahkeme, Atilla Mert Çukacı’nın ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

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        #Atilla Mert Çukacı
        #son dakika
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