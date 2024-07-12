4 işçinin ölümüne 10 yıl ceza!

İstanbul'un Maltepe ilçesinde yol çalışması yapan 4 işçinin arasına dalarak ölümlerine neden olan sürücü, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İHA'nın haberine göre Maltepe’de D-100 Karayolu’nda 24 Mayıs 2023 tarihinde gece saat 00.30 sıralarında alkollü olduğu iddia edilen mimar Atilla Mert Çukacı (29), aşırı hızla seyrettiği aracıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı yol bakım işçilerine çarpmıştı.

Kazada Sinan Demirok (42), Mehmet Alptekin (40), Hamdi Alptekin (38) ve Barış Ten (25) hayatını kaybetmiş, sürücü Atilla Mert Çukacı ile yanında bulunan Duygu E. ise hafif şekilde yaralanmıştı.

22 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

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0,55 promil alkollü olduğu belirlenen Çukacı, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Çukacı hakkında "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne neden olmak" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.