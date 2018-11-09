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4 kişinin öldüğü bar cinayeti davasında karar açıklandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki barda çıkan silahlı kavgada, 1'i polis memuru 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu yargılan İbrahim Kırca, Cem Erdem ile Engin Hacısalihoğlu hakkındaki karar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanıklardan Cem Erdem'e 14 yıl 7 ay, İbrahim Kırca'ya 43 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Engin Hacısalihoğlu ise tüm suçlardan beraat etti. Firari sanık Ali E. hakkındaki dosya ise ayrıldı

09.11.2018 - 19:49 | Güncelleme: DHA

Olay, 20 Kasım 2016 tarihinde, Karşıyaka ilçesi Cemal Gürsel Caddesi üzerindeki barda meydana geldi. Tartışmanın ardından çıkan kavgada tabancaların ateşlenmesiyle vurulan Halil Kaya, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan bar sahibi Günay Kılıç, müşteri Sinem Alptuğ ve polis memuru Mustafa İnal da kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Olaydan sonra gözaltına alınan İbrahim Kırca, Cem Erdem ile Engin Hacısalihoğlu tutuklandı. Diğer sanık Ali E. ise henüz yakalanamadı.

SANIKLAR BERAATLERİNİ İSTEDİ

Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında tutuklu sanıklar İbrahim Kırca, Cem Erdem ile Engin Hacısalihoğlu ile tarafların avukatları ve kavgada hayatını kaybedenlerin yakınları hazır bulundu. Duruşma savcısı, firari sanık Ali E. hakkındaki dosyasının ayrılmasına, sanık Cem Erdem'in 'haksız tahrik altında insan öldürme' ve 'ruhsatsız silah veya mermi bulundurma', sanık Engin Hacısalihoğlu'nun 'zincirleme silahla tehdit' ve 'ruhsatsız silah veya mermi bulundurma', sanık İbrahim Kırca'nın ise bir kişiyi 'kasten öldürmek', bir kişiyi de 'olası kastla öldürmek' ve 'ruhsatsız silah veya mermi bulundurma' suçlarından cezalandırılmalarını istedi. Savcı ayrıca, talep edilen ceza miktarlarını dikkate alıp Engin Hacısalihoğlu'nun tahliyesini istedi, Cem Erdem ve İbrahim Kırca'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Engin Hacısalihoğlu'na ise 'zincirleme silahla tehdit'ten hapis cezası verilmesini istedi.

Son savunmalarını yapan sanıklardan Engin Hacısalihoğlu, adalete güvendiğini söyledi, beraatini istedi. Cem Erdem, "Allah keşke böyle bir olayı bize yaşatmasaydı. Ölenlerden bazıları da burada yargılananların bazıları da arkadaşımdı. Bizden 3 kişi vuruldu. Bize kumpas kuruldu. Mağduruz. Silahlı çatışma ortasında kaldık, biz de ölebilirdik" dedi ve beraatini talep etti. Sanıklardan İbrahim Kırca ise olayda silah kullanmadığını, adalete güvendiğini ve beraatini istediğini söyledi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Firari sanık Ali E.'nin dosyasını ayıran mahkeme heyeti, Cem Erdem'e 'haksız tahrik altında insan öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay, 'ruhsatsız silah veya mermi bulundurma' suçundan 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 14 yıl 7 ay, İbrahim Kırca'ya bir kişiyi 'kasten öldürmek', bir kişiyi de 'olası kastla öldürmek' suçlarından 41 yıl 8 ay, 'ruhsatsız silah veya mermi bulundurma' suçundan ise 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 43 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Ayrıca 2 sanığın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı. Engin Hacısalihoğlu ise tüm suçlardan beraat etti ve tahliye edildi.

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