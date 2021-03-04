Hafta başından beri Dolar'da gözlemlenen hareketlilik Yatırımcıların ve ekonomi meraklıların gündeminde. Geçtiğimiz hafta bir anda 7,45'e yükselen ve Ekim ayından bu yana en hızlı yükselişi yaşan Dolar kuru var araştırılıyor. 4 Mart 2021 Dolar, Euro ne kadar oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 4 Mart 2021 Gün sonu Dolar, Euro kuru....

DOLAR KAÇ TL OLDU?

Dolar/TL'de, ABD 10 yıllık tahvil getirisinin ani bir şekilde yüzde 1.6 seviyesinin üzerine çıkması sonrası yaklaşılan 7.5'li seviyelerden getirilerdeki yükselişin durmasıyla 7.25'in altına kadar geriledi.

Dolar/TL'de 6.9'dan başlayan ve 7.4850'e kadar süren değer kaybında olduğu gibi değer kazancında da benzer para

birimlerinden açık ara ayrıştı. TL'nin bugün dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 2.5 civarında olurken benzer para birimlerindeki kazançlar genelde yüzde 1'in altında kaldı.

EURO KAÇ TL OLDU?

Ekonomideki küresel gelişmelerin yanı sıra yurt içinde tüketici enflasyonundaki yükseliş trendinin gelecek aylarda da devam etme ihtimali nedeniyle TCMB'den faiz artışı beklentileri de artmaya başladı.

Tüketici fiyatları şubat ayında yıllık bazda yüzde 15.61 ile 2019 ortasından beri en yüksek düzeye çıkarken Nisan ayında enflasyonda tepe noktası bekleniyor.