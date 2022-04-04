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Haberler Gündem 4 Nisan son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
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Son depremler listesi: AFAD ve Kandilli 4 Nisan Deprem mi oldu, nerede?

Yaşanan son dakika depremleri araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son yaşanan depremleri güncel şekilde paylaşıyor. "Deprem mi oldu?" "Kaç büyüklüğünde?" Soruları merak ediliyor. İşte 4 Nisan 2022 Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...

4 Nisan son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı Türkiye'de meydana gelen son depremleri anlık olarak yayınlıyor. İşte 4 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER - 4 NİSAN

4 NİSAN KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2022.04.04 07:54:57 38.7473 40.0255 5.0 -.- 2.2 -.- KARAMAN-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2022.04.04 07:16:06 37.0150 28.2897 31.4 -.- 1.1 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.04.04 07:04:29 36.9562 27.6468 12.1 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.04 05:57:38 37.0835 28.3495 8.6 -.- 1.5 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.04 05:36:01 36.9432 27.6743 2.7 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.04 03:58:23 37.0498 26.6308 5.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.04.04 03:39:39 37.8878 37.7640 8.0 -.- 1.6 -.- KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2022.04.04 03:37:38 36.5358 25.5957 20.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.04 03:35:32 39.6878 26.0573 9.3 -.- 1.6 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.04 03:24:20 37.0748 28.3985 4.6 -.- 1.5 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.04 03:18:11 40.7088 31.5095 10.0 -.- 1.7 -.- GOLKOY-(BOLU) İlksel
2022.04.04 03:09:27 38.1128 38.4228 5.8 -.- 1.7 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2022.04.04 03:01:17 37.0700 28.3880 13.1 -.- 1.4 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.04 02:45:30 37.0893 28.4123 10.3 -.- 1.5 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.04 02:42:29 35.8473 29.2148 18.9 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.04 00:57:37 36.3797 28.7097 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.04 00:54:17 36.3862 28.7103 1.1 -.- 3.2 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.04 00:06:33 40.8892 31.6218 23.6 -.- 1.6 -.- YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE) İlksel

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