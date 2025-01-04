Bu özel gün, toplumda farkındalık yaratmayı, görme engelli bireylerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekmeyi ve onların eşit haklara sahip bireyler olarak yaşamlarına katkıda bulunmayı hedefler. Braille alfabesi sayesinde, dünya çapında milyonlarca insan bilgiye erişim sağlayarak, sosyal, kültürel ve ekonomik hayata daha aktif bir şekilde katılım göstermektedir.