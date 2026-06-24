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        Haberler Gündem Güncel 4 ölü, 3 yaralı! Rize'de kaza... | Son dakika haberleri

        4 ölü, 3 yaralı! Rize'de kaza...

        Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 00:14 Güncelleme:
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        4 ölü, 3 yaralı! Rize'de kaza...

        İHA'nın haberine göre kaza, saat 23.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu üzeri Limanköy köyünde meydana geldi. Rize'den Çayeli istikametine giden yolda meydana gelen trafik kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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