4 ölü, 3 yaralı! Rize'de kaza...
Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Giriş: 24 Haziran 2026 - 00:14 Güncelleme:
İHA'nın haberine göre kaza, saat 23.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu üzeri Limanköy köyünde meydana geldi. Rize'den Çayeli istikametine giden yolda meydana gelen trafik kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.
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