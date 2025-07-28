Nevşehir'in Avanos ilçesinde saat 12.00 sıralarında serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne giren Ahmet Şimşek (28) kayboldu. Evli ve 4 çocuk babası Ahmet Şimşek'in yakınlarının ihbarıyla olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Şimşek'in bulunması için çalışma başlattı.

Görgü tanığı Ali Karagöz, "Nehirde serinlemek için kardeşi ile birlikte yüzüyorlardı. Bir anda bağırtı duyduk. Baktım, ikisi birlikte gidiyordu. Birine yetişip, onu çıkardım ama diğerine yetişemedim. Ahmet suyun içinde kaybolup gitti" dedi.

Ekiplerin çalışmasında Ahmet Şimşek'in 4 saat sonra cansız bedeni bulundu. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Şimşek'in cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.