4 Temmuz hangi burç? 4 Temmuz burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?
Gökyüzündeki eşsiz dizilimler bireylerin yaşamları, karakterleri ve dış görünüşleri üzerinde etkilidir. 4 Temmuz doğumlular ise bu dizilimde şefkat, koruyuculuk ve dürüstlük görevlerini almıştır. Peki, 4 Temmuz hangi burç? İşte 4 Temmuz burcu yorumu ve özellikleri…
İnsanlık tarihi kadar eski olan astroloji biz farkında olmasak da bireyler üzerinde bir takım yansımalara hatta özelliklere neden olmaktadır. Bu bağlamda her doğum eşsiz bir özellikler yumağı olarak karşımıza çıkmaktadır. 4 Temmuz tarihinde dünyaya gelen kişiler ise öncü bir burca sahip olmanın tüm gerekliliklerini taşır. Bu yazımızda 4 Temmuz’un hangi burç olduğu, bu burcun yükselen özellikleri, yorumu ve 4 Temmuz tarihinin bireylerin kişilik, mizaç ve dış görünüşünde neleri etkilediğini tüm detaylarıyla ele alacağız
4 Temmuz Hangi Burç?
4 Temmuz burcu ne sorusunun yanıtı hassas ve kırılgan ama bir o kadar da güçlü olan yengeç burcudur. Yengeç bireyleri Zodyak’ın dördüncü burcudur. Bu burç duyguları ve bilinçaltını sembolize eder. “Ben hissediyorum” bu burcun temel söylemidir. Sezgisellik su burcu olmasının verdiği avantajlı bir özelliktir. Olumsuz yanları ise kıskançlık ve zaman zaman yapılan kapristir. Aslında güneş burcu kişinin tüm özelliklerini belirlemede yeterli olmaz. Bir de yükselen burç vardır. 4 Temmuz yükseleni nedir sorusunun ise tek bir yanıtı yoktur. Yükselen burç doğum saati ve doğum yeri ile belirlenen bir burçtur. Bu bilgiler olmadan yükselen burca ulaşmak çok zordur.
4 Temmuz Burcu Özellikleri
Yengeç burcu etkisi altındaki 4 Temmuz doğumluların yönetici gezegeni Ay’dır. Yengeç burcu tıpkı ayın fazları gibi zaman zaman içe dönük, kapalı ya da dışa dönük, neşeli olabilmektedir. Yengeç bireyleri tutumlu yapıya sahiptir. Her zaman birikimleri, zorda kaldığında kullanacakları paraları vardır. Yengeç bireyleri güvenilir bir eş, dost ve iş ortağıdır. Şimdi daha spesifik olarak 4 Temmuz burcu erkeği özelliklerine bir göz atalım:
Şimdi 4 Temmuz burcu kadını özelliklerine bir bakalım:
4 Temmuz Burcu Yorumu
4 Temmuz doğumlular yengeç burcunun tüm özelliklerini üzerlerinde taşır. Bu özellikler aile bağları, şefkat, merhamet ve anaçlıktır. Bu tarihte doğanlar arkadaş ilişkilerinde her zaman verici yapıdadır. Dinlemeyi ve destek olmayı seven yengeç bireyleri çoğu zaman kendi dertlerini öteleyebilir. İş yaşamında 4 Temmuz doğumlular harika bir partner ve iş ortaklarıdır.