Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEmlak'4 yabancıdan 1'i vatandaşlık amaçlıyor'
ABONE OL

"Türkiye'ye yatırım yapan 4 yabancıdan 1'i vatandaşlık amaçlıyor"

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER),yabancı yatırımcıların eğilim ve beklentilerini ölçümlemek için yaptığı saha araştırmasında, Türkiye’de gayrimenkul alan yatırımcıların yüzde 92.7’sinin gayrimenkullerini elinde tutmayı sürdürdüğü belirtildi. GİGDER Başkanı Ömer Faruk Akbal," Araştırmamız, bir yabancının aldığı gayrimenkulü ortalama 5.7 yıl elinde tuttuğunu gösteriyor. Türkiye’ye yatırım yapan 4 yabancıdan sadece 1’i vatandaşlık amaçlıyor" dedi

'4 yabancıdan 1'i vatandaşlık amaçlıyor'
HABERTURK.COM

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER),yabancı yatırımcıların eğilim ve beklentilerini ölçümlemek için yeni bir saha araştırmasına imza attı. GİGDER ve AGS Global iş birliğiyle hazırlanan "Rekabet ve İlham: Türkiye'de Yabancı Gayrimenkul Yatırımlarının Geleceğini İhracat Odaklı Yeniden Düşünmek" başlıklı Yurt Dışı Yatırımcı Tutum ve Davranış Araştırması'nın sonuçları, çevrim içi düzenlenen toplantıda açıklandı.

Verileri değerlendiren GİGDER Başkanı Ömer Faruk Akbal, “Rekabet ve İlham: Türkiye’de Yabancı Gayrimenkul Yatırımlarının Geleceğini İhracat Odaklı Yeniden Düşünmek’ adlı araştırmamız, ülkemizde yabancı yatırımcıların gayrimenkule ilgisini ölçen ‘ilk kapsamlı çalışma’ olmasıyla sektörümüz için kıymetli ve stratejik bir karar alma dinamiğini oluşturuyor. Bugüne kadar sektörde yabancıya satışla ilgili TÜİK’in aylık ve yıllık satış verileri ile sektör profesyonellerinin deneyimlerinin dışında yabancı yatırımcıların eğilimlerini, tercihlerini, karar alma mekanizmalarını detaylı olarak analiz eden, bunları bilimsel bir dayanağa oturtan bir saha araştırmasının olmaması GİGDER olarak bizi harekete geçirdi” diye konuştu.

"BİRLEŞİK KRALLIK HEM RAKİP HEM DE İLHAM VEREN BİR PAZAR"

Araştırma ile literatürleri tarayarak bir dizi analizle ülke ve pazar dinamiklerini ve yatırımcı eğilimlerini görerek sektörün ve Türkiye’nin tanıtımına yön verecek stratejileri ve pazarları belirlediklerini kaydeden Akbal, “Araştırmamıza ‘Rekabet ve İlham’ diyerek başlamamızın nedeni, dünyada gayrimenkul yatırımları açısından en cazip pazarların başında gelen İngiltere’nin olgunlaşmış bir gayrimenkul pazarı olmasından dolayı hem bir rakip hem de ilham veren bir örnek olarak araştırmada yer alması oldu. Bu pazarı her yönüyle detaylı olarak inceledik ve karşılaştırmalı analizler yaparak önemli stratejiler çıkardık. GİGDER olarak uluslararası gayrimenkul pazarında önümüzdeki 10 yılın yol haritasını çizme hedefimiz doğrultusunda çok çarpıcı sonuçlar edindiğimiz bu araştırmamızın gelecek bölümlerini önümüzdeki süreçte yine kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.

"ÜRDÜNLÜLER YATIRIM, RYUSLAR TATİL AMAÇLI ALIYOR"

Ömer Faruk Akbal, araştırmada birebir görüştükleri 410 yabancıya yatırım amaçlarını sorduklarını belirterek, "Yabancıların yüzde 45'i yatırım, yüzde 30,5'i kısa süreli tatil amaçlı, yüzde 28'i kalıcı hayat, yüzde 28'si vatandaşlık için yatırım yapmış durumda. Yatırımlarda emeklilik oranı yüzde 24, oturma izni yüzde 14. Onları eğitim, iş-ticari nedenler takip ediyor." diye konuştu.

Yatırım kararını etkileyen konulara değinen Akbal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ürdünlüler yüzde 89,5 ile yatırım, yüzde 84,2 ile vatandaşlık amacıyla gayrimenkul alırken, Ruslar yüzde 76,5 kısa süreli tatil, yüzde 35,3 emeklilik, yüzde 23,5 sağlık nedeniyle gayrimenkul ediniyor. Almanların yüzde 64'ünün tatil, İngilizlerin yüzde 50'sinin kalıcı hayat kurma amaçlı taşınmaz aldığını görüyoruz. İranlıların ise yüzde 46,2 ile oturma izni, yüzde 23,1 ile iş-ticari nedenlerle gayrimenkul satın aldığı karşımıza çıkıyor.

Her coğrafyaya yönelik artık bir pazarlama planını, ülke ve GİGDER olarak hayata geçirebileceğiz. İranlılarla konuşurken ve o coğrafyaya seslenirken ayrı, İngiltere'ye yönelik mesajlarımız ayrı olacak."

"HER 4 YABANCI YATIRIMCIDAN BİRİ VATANDAŞLIK ALIYOR"

Akbal, gayrimenkul yatırımında vatandaşlık teşvikinin her zaman konuşulduğunu belirterek, "Biz de katılımcılara vatandaşlık alıp almadıklarını sorduk. Yüzde 10'u vatandaşlık aldığını, yaklaşık yüzde 15'i başvuru sürecinde olduğunu, yüzde 75'i de 'hayır almadım, başvurmadım, düşünmüyorum' cevabını vermiş. Yani Türkiye'de yatırım yapan her 4 yabancıdan sadece biri vatandaşlık amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

Araştırmaya katılanların yüzde 90'ının daire, yüzde 5'inin ise müstakil ev, villa ve bahçeli ev tercih ettiğini aktaran Akbal, "Yüzde 2,9'u ticari, yüzde 0,7'si ise diğer ticari ürünleri almış. Yani Türkiye'de gayrimenkul alanların yüzde 95'i imar durumu konut olan gayrimenkul satın almış." dedi.

Akbal, yabancıların bir gayrimenkule ortalama 161 bin 500 dolar, konuta ise 150 bin dolar ödediğini belirterek, yabancıların yüzde 57'sinin sıfır, yüzde 3'ünün inşa halinde, yüzde 11'inin ise ikinci el konut aldığını bildirdi.

"YABANCI GAYRİMENKULÜ UZUN SÜRE ELİNDE TUTUYOR"

Ömer Faruk Akbal, gayrimenkul alan yabancıların bunları sattığına dair zaman zaman beyanatlar olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de gayrimenkul alan yatırımcıların yüzde 92,7'si gayrimenkulü elinde tutuyor. Yüzde 7,3'ü tekrar satıyor. Yabancıların aldığı gayrimenkulü uzun bir süre elinde tuttuğunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Araştırmamız, bir yabancının aldığı gayrimenkulü ortalama 5,7 yıl elinde tuttuğunu gösteriyor. Yabancı yatırımcılar, yılda yaklaşık 3 ayı Türkiye'de geçiriyor. Gayrimenkul alan yatırımcının yarısı ikinci gayrimenkulü de alıyor. Yabancı yatırımcı başına 1,66 adet mülk düşüyor. Yani kimisi 1, kimisi 2, kimisi 3 konut alıyor. "

"ARAŞTIRMA İLE 6 BİNE YAKIN KİŞİYE DOKUNDUK"

Türkiye’den en çok konut alan Irak, İran, Rusya, Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün ve Almanya başta olmak üzere geniş bir coğrafyanın ele alındığı araştırmada, yönetici, mühendis, iş insanı, doktor ve emeklilerin ağırlıkta olduğu yatırımcıların yaş ortalamasının 50,6 olarak belirlendiğini belirten AGS Global Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güler ise “Yürüttüğümüz online saha çalışması kapsamında 410 uluslararası yatırımcıyla görüşmüş olsak da mail, telefon, sms gibi pek çok iletişim kanalı yoluyla her coğrafyadan toplamda 6 bine yakın kişiye dokunduk. Böylece yatırımcıların düşünce, tutum ve davranışlarına yönelik, alanında özgün, kozmopolit bir yapıda, homojenize bir çalışmayı ortaya koyabildik” değerlendirmesini yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şubat ayı kira zammı| Kira zammı ne kadar oldu? Kontrat yenileyecekler dikkat!
EMLAKŞubat ayı kira zammı belli oldu
KDV indiriminin riskli yapıların dönüşümünü hızlandırması bekleniyor
EMLAKKentsel dönüşüme KDV etkisi
TOKİ son iki yılda 88 bini aşkın aileyi ev sahibi yaptı
EMLAKTOKİ'den 2 yılda 88 bini aşkın konut
Son dakika haberi: Kentsel dönüşümde KDV yüzde 1'e düşürüldü
EMLAKKentsel dönüşümde KDV düşürüldü
Türkiye’de son bir yılda kira değer artışı yüzde 18 oldu
EMLAKKonut satış değeri yüzde 35 arttı
İnşaat malzemeleri sanayisi 2020’yi üretim ve ihracatta hızlı büyümeyle kapattı
EMLAKİnşaat malzemelerinde üretim ve ihracat arttı
Arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar değiştirildi
EMLAKArazi toplulaştırmada usul ve esaslar değişti
15 ilde 31 taşınmaz satışa çıkarıldı
EMLAK15 ilde 31 taşınmaz satışa çıkarıldı
Değerli konut vergisi mükellefleri için e-beyanname süreci başladı
EMLAKe-Beyanname süreci başladı
Akfen GYO, salgının etkileri nedeniyle sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu
EMLAKAkfen GYO'dan SPK'ya sermaye artırım başvurusu