4 yaşındaki Elif kaza kurbanı: Feci kaza kamerada
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4 yaşındaki Elif Çakıroğlu, sokakta oyun oynarken kamyonetin altında kalarak can verdi. Kaza anı kamerayla görüntülendi.
Giriş: 16.08.2024 - 10:05 Güncelleme: 16.08.2024 - 10:05
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4 yaşındaki Elif'in ölümüne neden olan kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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Kaza, Kırıkhan ilçesi Alparslan Mahallesi 134. Sokak'ta meydana geldi.
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Mehmet A. idaresindeki kargo taşıyan kamyonet, evinin önünde oynayan 2020 doğumlu Elif Çakıroğlu'na çarptı.