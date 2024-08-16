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        Haberler Gündem Güncel 4 yaşındaki Elif kaza kurbanı: Feci kaza kamerada | Son dakika haberleri

        4 yaşındaki Elif kaza kurbanı: Feci kaza kamerada

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4 yaşındaki Elif Çakıroğlu, sokakta oyun oynarken kamyonetin altında kalarak can verdi. Kaza anı kamerayla görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 10:05 Güncelleme: 16.08.2024 - 10:05
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        4 yaşındaki Elif'in ölümüne neden olan kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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        Kaza, Kırıkhan ilçesi Alparslan Mahallesi 134. Sokak'ta meydana geldi.

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        Mehmet A. idaresindeki kargo taşıyan kamyonet, evinin önünde oynayan 2020 doğumlu Elif Çakıroğlu'na çarptı.

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        Ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.

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        Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        #Hatay
        #trafik kazası
        #Elif
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