4 yıldır sahiplendiği 'Badem' adlı köpeğiyle uçuyor

Oflaz, yaptığı uçuşlar sonrası 6 yaşındaki köpeği Badem ile birlikte yamaç paraşütü yapmaya karar verdi. Bu zamana kadar Fethiye Ölüdeniz, Milas Ören ve Balıkesir'de köpeğiyle uçuş gerçekleştiren Oflaz, Badem ile Bursa'da da uçuş gösterisi yaptı.