Lisans bölümleri ve taban puanları: 4 yıllık sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil bölümleri ve puanları
YKS sonuçlarının açıklanmasıyla lisans bölümleri de araştırılmaya başlandı. Kendileri için en uygun bölümü bulmak isteyen öğrenciler için 4 yıllık sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil bölümlerini ve taban puanlarını derledik. İşte, lisans bölümleri, üniversiteler ve taban puanları listesi...
4 yıllık lisans eğitimi almak isteyen üniversite adayları, bölüm araştırmalarına başladı. Adaylar; sayısal, sözel, dil ve eşit ağırlık olmak üzere yüzlerce lisans bölümü arasında tercih yapacak. Sizler için tüm bilgilerin yer aldığı bir liste derledik. İşte, 4 yıllık lisans bölümler, üniversiteler ve taban puanları...
4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI
Aşağıdaki linkten 4 yıllık lisans bölümlerinin ve taban puanlarının detaylı listesine ulaşabilirsiniz.
4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM tarafından yayınlanan 2024 YKS kılavuzunda tercih dönemi için verilen kesin bir tarih yok. Ancak ÖSYM Temmuz ayı içerisinde tercih kılavuzunu yayınlanacağını belirtiyor. Tercih tarihleri ve kaç gün süreceği de önümüzdeki günlerde netleşecek.