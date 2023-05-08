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Akraba ailelerin silahlı ve sopalı kavgası sonrası geniş güvenlik önlemi!

Diyarbakır, akıllara durgunluk veren bir kavgaya sahne oldu. Kentte akraba iki aile arasında 400 liralık market alışverişi kavgası çıktı. İki grubun taşlı sopalı kavgasında ortalık savaş alanına döndü. Dün gece yaşanan olayın ardından bugün bölgede geniş güvenlik önlemi alındı

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DHA
  • 400 lira için başlayan kavgada geniş güvenlik önlemi!

    Diyarbakır'da dün gece akraba iki aile arasında ‘400’ TL anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı, sopalı ve taşlı kavganın ardından polis, tarafların tekrar karşı karşıya gelmemesi için bekleyişini sürdürüyor. 
  • 400 lira için başlayan kavgada geniş güvenlik önlemi!

    DHA'nın haberine göre olay, dün gece saatlerinde Diyarbakır- Elazığ kara yolunda meydana geldi.
  • 400 lira için başlayan kavgada geniş güvenlik önlemi!

    Akraba iki aile arasında markette '400' TL ile yapılan market alışverişinde tartışma çıktı.
  • 400 lira için başlayan kavgada geniş güvenlik önlemi!

    Diğer yakınların da olaya dahil olmasıyla sözlü tartışma silahlı, sopalı ve taşlı kavgaya dönüştü.
  • 400 lira için başlayan kavgada geniş güvenlik önlemi!

    İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polislere de taşlı saldırı yapılınca, polis gruba biber gazı sıktı.
  • 400 lira için başlayan kavgada geniş güvenlik önlemi!

    Polisinin müdahalesi sonucu gruplar ayrıldı. Olayda 3 kişi darp edilerek yaralandı, bir hafif ticari araç da hasar gördü.
  • 400 lira için başlayan kavgada geniş güvenlik önlemi!

    Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, bazı kişileri ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
  • 400 lira için başlayan kavgada geniş güvenlik önlemi!

    Mahallede güvenlik önlemi alan polis, tarafların karşı karşıya kalmaması için bölgede bekleyişini sürdürüyor.
  • 400 lira için başlayan kavgada geniş güvenlik önlemi!
  • 400 lira için başlayan kavgada geniş güvenlik önlemi!
  • 400 lira için başlayan kavgada geniş güvenlik önlemi!
  • 400 lira için başlayan kavgada geniş güvenlik önlemi!
  • 400 lira için başlayan kavgada geniş güvenlik önlemi!
  • 400 lira için başlayan kavgada geniş güvenlik önlemi!
  • 400 lira için başlayan kavgada geniş güvenlik önlemi!
  • 400 lira için başlayan kavgada geniş güvenlik önlemi!

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