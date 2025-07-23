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        Bursa'da arazilerin sulandığı gölet 43 yıl sonra can çekişiyor

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde 43 yıldır tarım arazilerini sulayan Ülküköy Göleti, iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle son 5-6 yıldır yaz mevsiminde kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Doç. Dr. Efsun Dindar, "Bilinçsiz tüketim, kuraklık ve iklim değişikliğinin etkisiyle yaşanacak tarımsal sıkıntıları da göz önüne aldığımızda bu anlamda çiftçiyi olumsuz duruma sürükleyebilecek bir sürece doğru gidiyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 13:36 Güncelleme: 23.07.2025 - 13:36
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        Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı kırsal Dedeköy, Hasköy ve Ülküköy mahallelerinde Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret onayı alınan tarımsal ürünlerin de yetiştirildiği arazilerin sulanmasında yararlanılan Ülküköy Göleti'nin suyu ciddi oranda çekildi.

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        Neredeyse kuruma noktasına gelen göletteki yüzlerce metrelik çekilme ve tabanda oluşan çatlaklar, dronla görüntülendi.

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        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, Bursa Ovası'nın verimli topraklara sahip, sebze ve meyve açısından kıymetli sofra sunan bir bölge olduğunu söyledi.

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        Tarım kenti Bursa'da birçok baraj ve sulama göletinin bulunduğunu belirten Dindar, bunlardan birinin de Mudanya ilçesinde 3 mahallenin sulama ihtiyacını karşılayan Ülküköy Göleti olduğunu dile getirdi.

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        Dindar, tarımsal sulama, iklim değişikliği ve kuraklık gibi nedenlerle gölette çekilme olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu: "40 yılı aşkın süredir Hasköy, Dedeköy ve Ülküköy mahallelerinde çiftçilerin tarımsal amaçlı kullandığı bir sulama göleti. Son 5-6 yıllık periyotlarda neredeyse kuruma noktasına geliyor. Su, ciddi anlamda çekiliyor. Özellikle yazın kuraklıkla mücadele ediyor. İklim değişikliği ve çevresel bazı risklerin de ortaya konmasıyla, sıcak ve yağışsız geçen yaz aylarında maalesef kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Son dönemlerde de gölette su miktarının ciddi anlamda azaldığını görüyoruz. Su olmadan tarım yapabilmemiz ve saydığımız kıymetli ürünleri yetiştirebilmemiz mümkün değil."

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        İklim değişikliğinin etkisiyle kuraklık sorununa karşı önlem alınması gerektiğini belirten Dindar, "Çiftçimizin burada su için ihtiyaç duyduğu kapasitedeki göleti sulama amaçlı kullanması önem arz ediyor. Bilinçsiz tüketim, kuraklık ve iklim değişikliğinin etkisiyle yaşanacak tarımsal sıkıntıları da göz önüne aldığımızda bu anlamda çiftçiyi olumsuz duruma sürükleyebilecek bir sürece doğru gidiyoruz" dedi.

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        Dindar, bölgede yetiştirilen tarım ürünleri arasında AB tescili almış coğrafi işaretli ürünlerin de olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Buralarda zeytin, üzüm, incir ve şeftali gibi bahçeler var. Bu gölet de bunların sulanmasında kullanılıyor. Dolayısıyla suyun olmadığı bir durumda verimden de bahsedemeyiz. İklim değişikliğiyle birlikte don, aşırı sıcaklıklar ve yağışların olması, zaten tarımsal anlamda bizleri sıkıntıya sokuyor. Soframıza gelen ürünün hem kalitesini hem verimini hem de miktarını etkiliyor. Dolayısıyla Ülküköy Göleti'nde de bu sulama kapasitesinin oldukça düşmesi ve göleti besleyen su kaynaklarında da akışın olmaması, kaçak ve bilinçsiz su kullanımı sebebiyle o bölgedeki tarımsal sulama ihtiyacını karşılayamaz duruma geldi."

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        İlerleyen günlerde beklenen yağışların düşmemesi durumunda çiftçilerin zor durumda kalacaklarına dikkati çeken Dindar, sözlerini şöyle tamamladı: "Önümüzdeki süreçteki yağışlara baktığımızda maalesef kurak bir yaz geçiriyoruz. Dönüp bahar aylarına baktığımızda da yağış aldık ama bu yağışlar metrekareye düşmesi gerekenden çok fazla ani yağışlar oldu. Ani yağışların toprağı beslemediğini, barajlarımız için çok anlamlı olmadığını, kışın kar yağışıyla ancak barajların sağlıklı biçimde dolduğunu biliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki 3-4 aylık periyot içerisinde de anlamlı bir yağış meteorolojik açıdan görünmüyor. Durum böyle devam ederse çiftçimizi zor günler bekliyor."

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