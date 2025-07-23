Dindar, bölgede yetiştirilen tarım ürünleri arasında AB tescili almış coğrafi işaretli ürünlerin de olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Buralarda zeytin, üzüm, incir ve şeftali gibi bahçeler var. Bu gölet de bunların sulanmasında kullanılıyor. Dolayısıyla suyun olmadığı bir durumda verimden de bahsedemeyiz. İklim değişikliğiyle birlikte don, aşırı sıcaklıklar ve yağışların olması, zaten tarımsal anlamda bizleri sıkıntıya sokuyor. Soframıza gelen ürünün hem kalitesini hem verimini hem de miktarını etkiliyor. Dolayısıyla Ülküköy Göleti'nde de bu sulama kapasitesinin oldukça düşmesi ve göleti besleyen su kaynaklarında da akışın olmaması, kaçak ve bilinçsiz su kullanımı sebebiyle o bölgedeki tarımsal sulama ihtiyacını karşılayamaz duruma geldi."