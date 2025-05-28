44 yaşındaki Volkan Demirel'den röveşata!
Ukrayna ve Milan'ın efsane futbolcusu Andriy Shevchenko, Golazo Cup etkinliği için Türkiye'ye geldi. Volkswagen Arena'da oynanan Team Sheva ile Old King FC maçında, Fenerbahçe'nin eski kaptanı Volkan Demirel rövaşata denemesi yaptı. 44 yaşındaki teknik adamın başarısız denemesi sosyal medyada geniş yankı buldu.
Ukrayna ve Milan'ın efsane ismi Andriy Shevchenko, Volkswagen Arena'da düzenlenen Golazo Cup için Türkiye'ye geldi.
Dünyaca ünlü efsane futbolcu Andriy Shevchenko ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Volkan Demirel’in takım sahibi olduğu turnuvadaki diğer kaptanlar, Emir Yazıcı, Enis Kirazoğlu, Chaby Han, Kontravolta, Kerem Kısakol, Arden Papazyan oldu.
VOLKAN DEMİREL'DEN RÖVAŞATA DENEMESİ
Volkswagen Arena'da oynanan Golazo Cup'taki Team Sheva ile Old King FC mücadelesinde, Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu ve eski kaptanı Volkan Demirel, rövaşata denemesinde bulundu. 44 yaşıdanki teknik adam rövaşata denemesinde başarısız olurken hareketi sosyal medyada sıkça paylaşıldı.
Öte yandan normalde futbol sahalarında gördüğümüz yeşil zeminin aksine Golazo Cup'taki mavi zemin dikkat çekti. Bu turnuva için Volkswagen Arena'nın parkesine Galazo Cup'ın renklerini taşıyan mavi halı kaplatıldı.
Şampiyon olan takım 28 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak.