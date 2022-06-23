Yabancı ülkelerde yaşayan tanıdık arkadaşlara mektup göndererek, pul getirttim. Ülkemizde maalesef pullar eskisi kadar değer kazanmıyor. Yine de bunları biriktirip, çok değer görmese bile biriktiriyorum. Hatta ben bazen çocuklarıma şunu söylüyorum. Durmadan arkadaşlarınıza mektup gönderin. Onlardan gelen mektupların pullarından da yararlanalım, diye. Ben de üzerinde 1870 tarihli ve günümüze kadar olan pullar ile Osmanlı döneminden ve Sultan Abdülhamid döneminden kalan pullar var."