'49'da buluştular

Doğukan Polat: Çok güzel bir süreç geçirdik. Gerçek bir hikâyeyi anlattığı için ayrıca mutluyuz. Yıllarca Hollywood sinemasını izledik aksiyonda ama izleyenler görecek ki Türkler de bu işi çok iyi bir şekilde yapıyor. Bizler de aksiyonu iyi bir bir ekiple hazırlandık ve çalıştık. Neticeden de çok mutluyuz. Umuyoruz ki halkımız da sinemada izleyerek çok beğenecekler.

Hasan Küçükçetin: Beş-altı haftalık uzun süren bir set sürecimiz oldu. Bunun mimarı da yönetmenimiz. Bütün arkadaşlarım adına kendisine teşekkür ediyorum.