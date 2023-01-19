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'49'da buluştular

Oyuncu kadrosunda; İsmail Hacıoğlu, Kerem Alışık, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat ve Hasan Küçükçetin'in yer aldığı, yarın vizyona girecek olan '49' adlı filmin galası gerçekleştirilen bir organizasyonla yapıldı

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  • '49'da buluştular - Magazin haberleri

    Yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat’ın üstlendiği gerçek bir hikâyeden uyarlanan aksiyon filmi ‘49’ için gala düzenlendi. DEAŞ’a esir düşen 49 Türk vatandaşının kurtarılması için düzenlenen operasyon ve perde arkasında yaşananları sinema perdesine aktaran filmin galasına; Özge Gürel, Sinem Ünsal, Yüsra Geyik, İlker Kızmaz, Onur Akbay, Hikmet Karaman, Beril Pozam, Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayatlı, Erkan Bektaş ve Cemal Okan gibi ünlü isimler katıldı.
  • '49'da buluştular - Magazin haberleri

    Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve Kerem Alışık’ın üstlendiği filmin oyuncuları, gösterim öncesi basının sorularını yanıtladı.
  • '49'da buluştular - Magazin haberleri

    İsmail Hacıoğlu: ‘49’ filmi hikâyesi gereği kendini anlatabilen bir film, zaten haberlerden de hatırlayacağınız üzere 49 çalışanımızın rehin alındıktan sonra kurtuluşunun hikâyesi. Bunu anlatmak da bize nasip oldu. Gerçek kahramanlar oradalar, filmi de izlediler. Hoşlarına gittiğinin de biz teyidini aldık. O yüzden bugün biraz rahat bir şekilde sizi karşıladık. Biz çok güzel bir iş çıkardık, umarım seyirci de aynı fikirde olur.
  • '49'da buluştular - Magazin haberleri

    Kerem Alışık: Gerçek bir hikâye olması, bire bir yaşanması ve İsmail’in de dediği gibi bunun gerçekleştirilmesi, bize nasip olması bizi mutlu ediyor, bu hikâyenin içinde olmak çok güzel. Çok emek var, çok zahmet var, orada yaşananların bire bir hissedilerek perdeye aktarılması var. Böyle hassas ve güzel bir işin içinde olmaktan mutluyuz, teşekkür ediyoruz.
  • '49'da buluştular - Magazin haberleri

    Hande Doğandemir: Çok profesyonel bir ekiple, çok şahane bir kadroyla birlikte böyle önemli ve gerçek bir olayın hikâyeleşmesi seyirci ile buluşacak. Biz de heyecanlıyız böyle bir projenin içinde olduğumuz için. Fiziki olarak zorlu şartlarda çalıştık ama izlediğimizde gördük ki hepsine değmiş, o yüzden de ‘iyi ki’ diyoruz. Hepimiz aylar öncesinden dövüş dersleri, silah eğitimleri aldık. Ciddi ve yoğun bir antrenmandı ama iyi ki de öyle olmuş çünkü sete çıktığımızda ne kadar zorlu olduğuyla yüzleştik. Fiziki şartlar, sıcak ve coğrafya derken bizi epey zorladı. Çok gerçekçi, çok profesyonel harika bir aksiyon filmimiz oldu. Bunun yanı sıra duygusu da etkili bir film oldu.
  • '49'da buluştular - Magazin haberleri

    Sinan Tuzcu: Böyle bir ekiple olmak gerçekten çok keyifli. Artık insanların sinemaya gelmesi, salonların dolması lazım. Bu film de yerli bir aksiyon filmi olarak tamamen bizim hikayemizi anlatan bir iş olmasıyla çok değerli.
  • '49'da buluştular - Magazin haberleri

    Doğukan Polat: Çok güzel bir süreç geçirdik. Gerçek bir hikâyeyi anlattığı için ayrıca mutluyuz. Yıllarca Hollywood sinemasını izledik aksiyonda ama izleyenler görecek ki Türkler de bu işi çok iyi bir şekilde yapıyor. Bizler de aksiyonu iyi bir bir ekiple hazırlandık ve çalıştık. Neticeden de çok mutluyuz. Umuyoruz ki halkımız da sinemada izleyerek çok beğenecekler.

    Hasan Küçükçetin: Beş-altı haftalık uzun süren bir set sürecimiz oldu. Bunun mimarı da yönetmenimiz. Bütün arkadaşlarım adına kendisine teşekkür ediyorum.
  • '49'da buluştular - Magazin haberleri

    Hakan İnan: Türkiye’de yapılmış en iyi aksiyon-drama filmlerinden birini seyircilerle buluşturacağımız için çok heyecanlıyız. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın çok başarılı bir operasyonla Musul Büyükelçiliğimizde rehin alınmış 49 kişiyi kurtarma hikayesini izleyeceğiz. Çok güzel bir film oldu, artık salonlarda seyircimizle buluşmak istiyoruz.
  • '49'da buluştular - Magazin haberleri

    Gösterime yarın girecek olan '49' filmde; 11 Haziran 2014’te binlerce kişilik DEAŞ gücü, Irak’ın Musul kentine saldırdı. Yerel güvenlik güçlerince şehri terk edince Musul, DEAŞ’ın eline geçti. Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu, DEAŞ militanları tarafından işgal edildi ve 49 personel rehin alındı. ‘49’ filmi, Musul'da DEAŞ tarafından esir alınan 49 Türk vatandaşını kurtaran MİT mensuplarının gerçek hikâyesini anlatıyor.
  • '49'da buluştular - Magazin haberleri

    Zeynep Tuğçe Bayat ve eşi Cansel Elçin
  • '49'da buluştular - Magazin haberleri

    Özge Gürel
  • '49'da buluştular - Magazin haberleri

    Sinem Ünsal
  • '49'da buluştular - Magazin haberleri

    Yüsra Geyik
  • '49'da buluştular - Magazin haberleri

    İlker Kızmaz
  • '49'da buluştular - Magazin haberleri

    Erkan Bektaş
  • '49'da buluştular - Magazin haberleri

    Beril Pozam

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