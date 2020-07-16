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Koronavirüs pandemisi nedeniyle yarım kalan ve ertelenen filmin çekimlerine yeniden başlanıyor.

Salgın nedeniyle çekimleri ertelenen yapımlardan biri olan '4N1K' serisinin üçüncü filmi '4N1K: Düğün'ün çekimlerine başlandı. Serinin önceki filmlerinde olduğu gibi üçüncü filmin de yapımını üstlenen Fabrika Yapım, salgın tedbirleri kapsamında çekimlere başlandığını duyurdu.

Deniz Coşkun'un yönettiği film, gösterime 6 Kasım'da girecek.