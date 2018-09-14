4N1K İle Aşk dizisi, geçtiğimiz hafta ekrana gelen 9. bölümüyle izleyici karşısında çıkmıştı. Son bölümün ardından gözler 10. bölüme çevrildi. Peki; 4N1K İle Aşk saat kaçta başlıyor? 4N1K İle Aşk ne zaman? İşte detaylar...

4N1K İLE AŞK NE ZAMAN - SAAT KAÇTA?

Yaprak, çocukluktan beri kızlar dünyasından uzak, yanı başındaki dört adamdan oluşan rengarenk bir dünya kurmuştur kendine. Bir gün bu dünya, gizemli bir biçimde hayatına giren Barış’ın oyunlarıyla değişir. Bu değişim, onu kendisine ve kızlar dünyasına doğru bir keşfe çıkarır. Artık bir seçim yapmak zorundadır; ya bir ‘masal prensi’ni ya da ‘gamzeli kahraman’ı seçecektir…

Aşktan, okuldan, ailelerinden yana tam manasıyla bela mıknatısı olan; her zorluğu birbirlerine tutunarak aşan bu beş gencin hikayesi olan 4N1K İlk Aşk her Cuma saat 20.00'de Fox TV'de erkrana geliyor.

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