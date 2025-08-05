İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek, sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 5 Ağustos 2025 Salı günü İstanbul genelinde planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektriklerin 6 ila 8 saat kesileceğini açıkladı. İşte İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda meydana gelecek elektrik kesintileri...