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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 5 asırlık zarafet Türkiye'ye döndü

        5 asırlık zarafet Türkiye'ye döndü

        500 yıl önce dokunan Uşak halısı, 30 yıllık ayrılığın ardından Türkiye'ye getirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada; "Yüzyıllar önce Uşak'ta ilmek ilmek dokunan bu zarif halıyı, yine bu toprakların ruhunu taşıyan her değer gibi, ait olduğu yere kavuşturmanın gururunu yaşıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2025 - 12:18 Güncelleme: 06.07.2025 - 12:27
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        5 asırlık zarafet Türkiye'ye döndü
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        Osmanlı halıcılığının nadide örneklerinden biri olarak yaklaşık 5 asır önce Uşak’ta dokunan nadide halı, uzun yıllar süren bir kayboluşun ardından yurt dışında bir koleksiyonda ortaya çıktı.

        Osmanlı zanaatının taşıyıcısı bu tarihî dokuma, şimdi yeniden ait olduğu topraklarda, Ankara Vakıf Eserleri Müzesi’nde sergileniyor.

        DESENDEN BORDÜRE ZANAATİN GÜCÜ

        Desenleri, renkleri ve işçiliğiyle dikkat çeken halı, stilistik özellikleriyle Uşak’ta dokunmuş olduğunu ortaya koyuyor. Her santimetresine ince ince işlenen Türk düğümleri, halıya Osmanlı zanaatının zarafetini kazandırıyor.

        Uzmanlara göre küçük bir karenin içine bile binin üzerinde düğüm sığdırılmış. Zemininde lacivert hâkim. Desenlerde pastel kırmızı, sarı ve kirli beyaz tonlar kullanılmış.

        Hatayî ve stilize natüralist çiçeklerle bezeli iri madalyonlar, dikkat çekici bir kompozisyon oluşturuyor. Bordürde, gülkurusu zemin üzerine kartuş ve rozet dizilimi uygulanmış. Kullanılan yün ve boyalar doğal, işçilik oldukça ince.

        Yıllar süren sessizliğin ardından halı, İtalyan vatandaşı Adrian Stefan Ionescu’nun özel koleksiyonunda gün yüzüne çıktı. Koleksiyoner; eseri, hayatta olmayan İtalyan sanat tutkunu Ermininio Bottini’den satın almıştı.

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        Adrian Stefan Ionescu, halının Suzan Bayraktaroğlu’nun 'Vakıf Halılar' kitabında yer alan 06.456 envanter numaralı eserle birebir örtüştüğünü fark etti.

        Türkiye’ye ait olduğunu öğrendiğinde hiçbir talepte bulunmadan, gönüllü olarak iadesi için harekete geçti.

        Halı, işlemlerin tamamlanmasının ardından 2025'te Türkiye'ye getirilerek Ankara Vakıf Eserleri Müzesi’ne ulaştırıldı.

        İLMEK İLMEK YENİDEN DOĞDU

        Eski fotoğraflarda halının bordürlerinden birinin kesildiği ve bazı bölümlerinde ciddi kayıplar olduğu görülüyordu. Türkiye’ye ulaştıktan sonra yapılan restorasyonla eksik bölümler tamamlandı, kompozisyonu özgün hâline kavuşturuldu.

        Bir dönemin estetik anlayışını ve zanaatkârlık becerisini yansıtan bu eşsiz halı, ait olduğu topraklara dönerek kültürel mirasa yeniden kazandırılmış oldu.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, halıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Osmanlı zanaatının taşıyıcısı olan, yaklaşık beş asırlık tarihî Uşak halısı, 30 yıllık bir kayboluşun ardından yeniden doğduğu topraklara döndü. Yüzyıllar önce Uşak’ta ilmek ilmek dokunan bu zarif halıyı, yine bu toprakların ruhunu taşıyan her değer gibi, ait olduğu yere kavuşturmanın gururunu yaşıyoruz. Bu sadece bir halı değil; kültürümüzün, hafızamızın ve zarafetimizin sessiz ama derin dönüşüdür. Halıyı gönüllü olarak ülkemize iade eden İtalyan vatandaşı Adrian Stefan Ionescu’ya, tarihî mirasa gösterdiği hassasiyet ve duyarlılık için teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.

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        #Uşak halısı
        #5 asırlık zarafet Türkiyeye döndü
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