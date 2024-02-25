Mahalle sakinlerinden Ramazan Ateş de, "Yaşım 52 ama hiç böyle bir kış yaşamamıştık. Karın yağmadığını bu sene gördük. Önceki senelerde hiç yağmasa bir defa yağardı. Mevsim değişikliğinden dolayı herhalde önceden yağardı ama hiç böyle görmedim. Allah hakkımızda hayırlısını versin" diye konuştu.