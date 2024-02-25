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        Haberler Gündem Çevre 5 bin yıllık tarihi yer Sille'de iklim değişikliğinin izleri! - Haberler

        5 bin yıllık tarihi yerde iklim değişikliğinin izleri!

        Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkileri görülen küresel ısınma nedeniyle, Konya'da da son yılların en karsız kış mevsimlerinden biri yaşanırken, 5 bin yıllık tarihi Sille Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların çoğu benzer bir ocak ayı geçirmediklerini söyledi. Geçtiğimiz yıl Sille'de çekilen fotoğraflar ise mevsim değişikliğini gözler önüne serdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 10:01 Güncelleme: 25.02.2024 - 10:01
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        Konya’da geçen yılın aynı dönemlerinde etkili olan kar yağışı ile beraber şehir tamamen beyaz örtü ile kaplanmıştı. Merkez Selçuklu ilçesinde bulunan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma eserlere 5 bin yıldır ev sahipliği yapan tarihi Sille Mahallesi geçen yılın aynı dönemlerinde beyaza bürünmüş, kartpostallık görüntüler ortaya çıkmıştı. Bu yıl ise Şubat ayının sonlarına gelinmesine rağmen tarihi Sille Mahallesi'nde kar yağışı henüz görülmedi.

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        Tarihi Sille Mahallesi'nde doğup büyüyen Mustafa Küçükdemir, "50-55 senedir böyle bir kış görmedim. Eskiye bakarak kurak geçti. Yağmur var ama kar yağışı görmedik bu sene. Kara basmadık daha" dedi.

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        Sille sakinlerinden Musa Çeliktaş da, "Sille, benim hatırladığım ilk defa karsız geçti. Önceki senelerde 50 santime kadar kar yağardı. Mahallemizin her yeri bembeyaz olurdu ama yağmadı bu sene. Allah’ım inşallah verecek diye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Mahalle Muhtarı Mevlüt Aksoy ise, "Ben Sille'yi hiç böyle hatırlamıyorum. İlk defa karsız olarak bahar aylarına çıkıyoruz. Benim 30 seneye aklım erer, 30 yıldır da böyle bir kış görmedim" şeklinde konuştu.

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        Mahalle sakinlerinden Ramazan Ateş de, "Yaşım 52 ama hiç böyle bir kış yaşamamıştık. Karın yağmadığını bu sene gördük. Önceki senelerde hiç yağmasa bir defa yağardı. Mevsim değişikliğinden dolayı herhalde önceden yağardı ama hiç böyle görmedim. Allah hakkımızda hayırlısını versin" diye konuştu.

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        #Konya
        #Sille
        #haberler

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