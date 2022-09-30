5 ilde tarihi eser operasyonu: 14 gözaltı 0:00 / 0:00

DHA

Tekirdağ merkezli 5 ilde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışmada Tekirdağ, İstanbul, İzmir, Kırklareli ve Balıkesir'de ellerinde tarihi eser olan şüpheliler belirlendi.

Polisin şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada tarihi eser niteliğinde 560 sikke, 83 obje ile 2 tüfek, 3 tabanca, 11 metal arama dedektörü, 1 su arama ve tespit cihazı ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli Tekirdağ'a getirilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.