İstanbul'da 5'inci kattan düşen kadının ölümünde yeni gelişme! İstanbul Güngören'de Sadet Fidan'ın, geçen yıl mayıs ayında 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği iddiasıyla ilgili açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Bakırköy 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında mahkeme keşif kararı verdi

İstanbul'un Güngören ilçesinde 30 Mayıs 2022'de Sadet Fidan'ın (55) 5'inci kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği iddiasıyla ilgili açılan davaya devam edildi.

Bakırköy 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Sadet Fidan'ın kız kardeşi Dilek Fidan, tutuklu sanık Hüseyin Polat ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

"BİLİRKİŞİLERE SORULSUN"

Sanık Hüseyin Polat, "Rabbim şahittir eşine zarar verecek bir insan değilim. Bilirkişilere sorulsun, ölüm sebebinin düşme olduğunun tespit edilmesini istiyorum. Gerçek ortaya çıkacaktır. O civarda kamera, MOBESE muhakkak vardı onlara bakılmasını istiyorum. Suçsuz olduğumu rabbim de biliyor" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti 13 Kasım günü olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

TEHDİTLER ALDIĞI İÇİN ŞİKÂYETÇİ OLMUŞ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Sadet Fidan ile şüpheli Hüseyin Polat'ın, 2019 yılında boşandıkları belirtildi. Sadet Fidan'ın geçen yıl 30 Mart'ta eski eşinin internette müstehcen videolar gördüğü, bu kişiyi kendisine benzettiğini söyleyerek "Senin gırtlağını keseceğim, geberteceğim" şeklinde tehditler aldığı için şikâyetçi olduğuna yer verildi.

"ANNEMİ SEN ÖLDÜRDÜN"

Aralarında bu meseleden dolayı husumet başladığının anlatıldığı iddianamede olay günü Sadet Fidan'ın yüksekten düşme sonucu ağır yaralandığı kaydedildi. Ayrıca olay yerinde şüpheli ile oğlu Oğuzhan Polat arasında "Annemi sen öldürdün" şeklinde kavganın yaşandığı belirtildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

İddianamede şüphelinin, Sadet Fidan'ı bulunduğu dairenin arka penceresinden iteklemek suretiyle aşağı atarak ölümüne sebebiyet verdiği belirtildi. Şüphelinin "Boşandığı eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile yargılanması istendi.