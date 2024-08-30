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        Haberler Gündem Güncel 5 köpek, 6 kedi ölü bulundu! Belediyeden açıklama | Son dakika haberleri

        5 köpek, 6 kedi ölü bulundu! Belediyeden açıklama

        İzmir Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, ilçede sahipsiz hayvanların zehirlenerek öldürüldüğünün tespit edildiğini, olayın sorumlularının bulunması için çalışacaklarını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 20:01 Güncelleme: 30.08.2024 - 20:01
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        5 köpek, 6 kedi ölü bulundu! Belediyeden açıklama
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        İzmir'de Sığacık Mahallesi'nde 5 köpek ve 6 kedinin ölü bulunmasıyla ilgili açıklama yapan Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin, meydana gelen olayın kendilerini üzdüğünü söyledi. Yaşananların Seferihisar'ın hoşgörüsü, doğaya ve canlılara saygısıyla bilinen kimliğine yakışmadığını ifade eden Yetişkin, bu durumu kınadığını ve lanetlediğini kaydetti.

        Hayvanlara yönelik her türlü şiddetin karşısında olduklarını aktaran Yetişkin, olayın sorumluların bulunması sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışacaklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

        "Bu suçu işleyenlerin adalet önünde hesap vermesi için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Seferihisar Belediyesi olarak bu tür olayların bir daha asla yaşanmaması için gerekli tüm önlemleri alacağız."

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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