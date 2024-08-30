5 köpek, 6 kedi ölü bulundu! Belediyeden açıklama

İzmir'de Sığacık Mahallesi'nde 5 köpek ve 6 kedinin ölü bulunmasıyla ilgili açıklama yapan Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin, meydana gelen olayın kendilerini üzdüğünü söyledi. Yaşananların Seferihisar'ın hoşgörüsü, doğaya ve canlılara saygısıyla bilinen kimliğine yakışmadığını ifade eden Yetişkin, bu durumu kınadığını ve lanetlediğini kaydetti.

Hayvanlara yönelik her türlü şiddetin karşısında olduklarını aktaran Yetişkin, olayın sorumluların bulunması sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışacaklarını ifade ederek, şöyle devam etti: