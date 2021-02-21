5 kuruş harcamadan dünyayı geziyorlar

Ulaşım, konaklama, yeme ve içmeye para harcamadan gezmeyi başaran gençler, şuana kadar 21 ülke gezdi. Gezdikleri ülkeler arasında Norveç, İsveç, İzlanda, İsviçre, Almanya, Suriye, Irak, El Salvador ve Türkiye de yer alıyor.

Almanyalı Niko gittikleri ülkelerde para harcamadan nasıl geziklerini ise şöyle anlattı:

Genelde otostop çektik ya da yürüyerek devam ettik. Eğer insanlar gönüllü olarak bizi misafir ederse onların yanında kaldık. Kalacak yer bulamadığımızda da çadırlarımızda uyuduk aç kaldığımızda da marketlerden satılmayan ürünleri vermelerini istedik. Bazen çöpten bile yemek aradık.

İstanbul'u gezen çift, çayı ve lokumu çok sevdiklerini belirtti.