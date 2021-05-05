Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

5 Mayıs koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? 5 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

5 Mayıs koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı toplamda 4.929.118'e yükseldi. 41.527 vatandaşımız ise koronavirüse yenik düştü.

4 MAYIS CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

5 MAYIS CORONA VİRÜS TABLOSU VAKA SAYISI

5 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 241 bin 747 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 241 bin 747 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 483 oldu.

Son 24 saatte 38 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 554 bin 37'ye yükseldi.

Test sayısı 48 milyon 229 bin 733'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 929 bin 118, vefat sayısı 41 bin 527, ağır hasta sayısı 3 bin 452 oldu.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 154 milyon 727 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 233 bini, iyileşenlerin sayısı 132 milyon 155 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 236 bine, Hindistan'da 20 milyon 616 bine, Brezilya'da 14 milyon 791 bine ve Fransa'da 5 milyon 680 bine ulaştı.

Kovid-19 vaka sayısının 20 milyonu geçtiği Hindistan'da günlük vaka sayısında 4 gündür düşüş görülse de ülkedeki aşı ve oksijen sıkıntısı devam ediyor.

ABD'li ilaç firması Pfizer, Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdikleri Kovid-19 aşısından bu yıl elde edecekleri satış gelirine ilişkin tahmini 15 milyar dolardan 26 milyar dolara çıkardı.

İtalya'nın Procida Adası'nda ikamet eden herkese Kovid-19 aşısı yapıldı.

Almanya’da Bakanlar Kurulunda, ikinci doz aşıyı olanlar için Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi yönünde karar alındı.

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA),Çin'in Sinovac firması tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen ve Türkiye'de kullanılan aşının ön değerlendirme sürecini başlattı.

Batı Balkan ülkesi Karadağ'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama sürecine geçildi.

Eski Bangladeş Başbakanı ve Milliyetçi Partisi Başkanı Halide Ziya'nın Kovid-19'a yakalandığı ve yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Güney Kore'nin en büyük süt ürünleri şirketlerinden Namyang'ın Başkanı Hong Won-sik, şirketinin Kovid-19'u önleyebileceğini iddia ederek yoğurtlu içecekleri hakkında yanlış anlaşılmaya neden olduğu için istifa etti.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Kovid-19 aşısının ilk dozunu oldu.

Tanzanya, Devlet Başkanı John Magufuli'nin hayatını kaybetmesi sonrası Kovid-19 ile mücadele politikasını değiştirerek önlemleri artırdı. Sağlık Bakanlığı, 4 Mayıs 2021'den itibaren Kovid-19'un yeni biçimlerinin görüldüğü ülkelerden giriş yapan tüm yolcuların 14 gün boyunca karantinada kalacağını duyurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han’ın Sağlık Danışmanı Dr. Faysal Sultan, Almanya tarafından Kovid-19 Aşılarına Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında söz verilen 15 milyon doz Kovid-19 aşısının Pakistan'a gönderilmesiyle ilgili herhangi bir gelişmenin olmadığını söyledi.

UEFA İcra Komitesi, Kovid-19 salgınının turnuvayı olumsuz etkilememesi için Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak ülkelerin kadrosunda bulunduracağı oyuncu sayısını 23'ten 26'ya çıkardı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse karşı bugüne dek 1 milyar 160 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? SON DAKİKA: Detaylar belli oldu!
SAĞLIKBilim Kurulu video konferansla toplanacak!
40 yaş ve üzeri avukatlar öncelikli Kovid-19 aşı programına dahil edildi
SAĞLIK40 yaş ve üzeri avukatlara aşılama önceliği
Sarı Nokta ile Diyabete bağlı göz içi kanamalarına çözüm var mı? - Op. Dr. Umut Efe Güner
SAĞLIKSarı Nokta ile Diyabete bağlı göz içi kanamalarına ...
İl il haftalık vaka haritası! En yüksek ve en düşük vaka sayısı hangi illerde?
SAĞLIKİl il haftalık vaka haritası!
Son dakika... İl il haftalık vaka sayısı açıklandı
SAĞLIKGünlük vakada İstanbul yine zirvede
Son dakika... Yeni koronavirüs vaka sayısı açıklandı! 30 bine yaklaştı... - Haberler
SAĞLIKYeni vaka sayısı açıklandı
4 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç? 4 Mayıs vaka sayısı 2021
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! İşte koronanın yeni belirtileri - Haberler
SAĞLIKBilim Kurulu Üyesi açıkladı! İşte koronanın yeni ...
50 yaş üstü aşı ne zaman yapılacak? AŞILAMA TAKVİMİ: 50 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak?
SAĞLIK50 yaş üstü aşı ne zaman başlıyor?
SON DAKİKA! Uğur Şahin'den müjde! Daha uzun ömürlü Covid aşısı geliyor - Haberler
SAĞLIKUğur Şahin'den müjde! Daha uzun ömürlü Covid aşısı ...