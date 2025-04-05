Nisan ayında dört gün geride kalırken, 5 Nisan'da kutlanan özel bir gün olup olmadığı merak konusu oldu. 1978 yılında Türkiye Barolar Birliği'nin kurulduğu 5 Nisan tarihi Dünya Avukatlar Günü olarak kutlanmaktadır. Peki, "5 Nisan ne günü? Dünya Avukatlar Günü nedir, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?" İşte Dünya Avukatlar Günü mesajları...