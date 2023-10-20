5. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 ortaokul 5. sınıf dersleri neler ve kaç saat? Yeni bir eğitim öğretim dönemine merhaba diyen öğrencilerin en fazla merak ettiği konuların başında ders saatleri gelmektedir. Ders saatlerinde yaşanacak artışı ve yeni eklenen dersleri merak eden öğrenciler bu yönde bir araştırma içerisine girişmektedir. 5. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 ortaokul 5. sınıf dersleri neler ve kaç saat? İşte, detaylar.

Elbette ki öğrenciler kadar veliler de ders programı yönünden merak içerisindedir. Hangi derslerin görüleceği, ders saatlerinin artıp artmayacağı ya da müfredata yeni eklenen derslerin neler olacağına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. 5. sınıf dersleri ve ders saatleri nelerdir? 5. sınıf dersleri hangi derslerden oluşmaktadır? Ders isimleri nelerdir? 5. sınıf dersleri kaç saat? İşte, merak edilen ayrıntılarıyla 5. sınıf dersleri.

5. Sınıf Dersleri

2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte 5. sınıfa başlayacak öğrencilerde ders konularında kafalarında soru işaretleri belirlemeye başlamıştır. Yeni bir eğitim öğretim heyecanı bir yana dursun hangi derslerin görüleceği konusu da öğrenciler tarafından merak edilmektedir. İşte, 5 sınıf dersleri ve konu içerikleri:

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Türkçe

Anlam Bilgisi

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Parçada Anlam

Yazım Bilgisi

Dil Bilgisi

Metin Türleri ve Söz Sanatları

Matematik

Doğal Sayılar

Doğal Sayılarla İşlemler

Kesirler

Kesirlerle işlemler

Ondalık Gösterim

Yüzdeler

Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler

Üçgen ve Dörtgenler

Veri Toplama ve Değerlendirme

Uzunluk ve Zaman Ölçme

Alan ölçme

Geometrik Cisimler

Sosyal Bilgiler

Dönem

Birey Ve Toplum

Kültür Ve Miras

İnsanlar, Yerler Ve Çevreler

Bilim, Teknoloji Ve Toplum

Dönem

Bilim, Teknoloji Ve Toplum

Üretim, Dağıtım Ve Tüketim

Etkin Vatandaşlık

Küresel Bağlantılar

Yabancı Dil

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Dönem

Ünite: Hello! (Merhaba, Selam)

Ünite: My Town (Şehrim)

Ünite: Games and Hobbies (Oyun ve Hobiler)

Ünite: My Daily Routine (Günlük Rutinim)

Ünite: Health (Sağlık, Sıhhat)

Dönem

Ünite: Movies (Filmler)

Ünite: Party Time (Parti Zamanı)

Ünite: Fitness (Spor)

Ünite: The Animal Shelter (Hayvan Barınağı)

Ünite: Festivals (Festivaller)

Fen Bilimleri

Dönem

Güneş, Dünya Ve Ay

Canlılar Dünyası

Kuvvetin Ölçülmesi Ve Sürtünme

Madde Ve Değişim

Dönem

Madde Ve Değişim

Işığın Yayılması

İnsan Ve Çevre

Elektrik Devre Elemanları

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Dönem

Allah İnancı

Ramazan Ve Oruç

Adap Ve Nezaket

Dönem

Adap Ve Nezaket

Muhammed Ve Aile Hayatı

Çevremizde Dinin İzleri

5. Sınıf Ders Saatleri

5. sınıfta toplam 29 saat zorunlu ders vardır. Ancak 6 saatte seçmeli dersleri kapsadığından dolayı haftalık ders programı toplam 35 saatten oluşmaktadır.

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Türkçe 6 saat

Matematik 5 saat

Sosyal Bilgiler 3 saat

Fen Bilimleri 4 saat

Yabancı Dil 3 saat

Görsel Sanatlar 1 saat

Müzik 1 saat

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 saat

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 2 saat

Beden Eğitimi ve Spor 2 saat

5. Sınıf Dersleri Neler

5. sınıfa geçen öğrencilerin en merak ettiği konuların başında ders isimlerinin neler olduğu gelmektedir. Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Görsel Sanatlar, Müzik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Bilişim Teknolojileri ve Yazımı, Beden Eğitimi ve Spor öğrencilerin 5. sınıfta göreceği derslerdir.

5. Sınıf Ders İsimleri

5. sınıfta Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, Yabancı Dil ve Din Kültürü olmak üzere 6 temel ders bulunmaktadır. Bunların yanı sıra Müzik, Görsel Sanatlar, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Beden Eğitimi ve Spor dersleri de yer almaktadır.

5. Sınıf Dersleri Kaç Saat?

5. sınıf dersleri 29 saat zorunlu, 6 saat seçmeli ders olmak üzere 35 saatlik haftalık ders saatine sahiptir.

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