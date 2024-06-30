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        Haberler Gündem 3. Sayfa 5 yaşındaki oğlu başından vurdu! | Son dakika haberleri

        5 yaşındaki oğlu başından vurdu!

        Kayseri'de Suriye uyruklu Cüneyt Rahim, evinde başından vuruldu. Korkunç olayda Rahim'i 5 yaşındaki oğlunun silahla oynarken kazara vurduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 10:39 Güncelleme: 30.06.2024 - 10:41
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        5 yaşındaki oğlu başından vurdu!
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        Kayseri'de evinin salonunda tabancayla başından vurulduktan bir gün sonra hayatını kaybeden Suriye uyruklu Cüneyt Rahim'i (24), 5 yaşındaki oğlu B.R.'nin tabancayla oynarken kazara vurduğu ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre olay, 22 Haziran’da saat 10.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi Karamanlı Sokak'taki 2 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Suriye uyruklu Cüneyt Rahim, evinin salonunda tabancayla başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Rahim, burada yapılan müdahalelere rağmen 1 gün sonra hayatını kaybetti. Rahimin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Olayla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, Rahim’in 5 yaşındaki oğlu B.R.’nin babasının silahını bulduğu, oynarken de kazara 1 el ateş ederek, babasını başından vurduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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