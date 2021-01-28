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Japon otomotiv üreticisi Toyota, sektörde dünyanın en büyük üreticisi unvanını 5 yıl sonra geri aldı. 2020'de satışları yüzde 11.3 oranında düşerek 9.53 milyon adet seviyesinde gerçekleşen Toyota, aynı dönemde satışları yüzde 15.2 oranında düşen ve 9.31 milyon adet seviyesine gerileyen Volkswagen'i geride bırakmış oldu.

Geçtiğimiz yıl uzunca bir süre devam eden karantina önlemleri ve fabrikalarında kapalı kalma süresi, otomotiv sektöründe taşları yerinden oynatmıştı.

Fakat, özellikle Asya ülkelerindeki karantina sürelerinin daha kısa olması ve bayilerin yıl boyunca açık kalması Avrupa ve Kuzey Amerika'ya göre bu bölgedeki otomotiv pazarlarını daha az etkiledi.

Dolayısı ile Toyota'nın satışlarındaki düşüş oranının Batılı rakiplerinden daha az olduğu belirtiliyor.

Dünyanın en büyük otomotiv pazarına ev sahipliği yapan Çin'de 2020'nin ikinci yarısındaki canlanmanın elektrikli otomobil satışlarını artırdığı aktarılıyor.

Aralarında Toyota ve Volkswagen'in olduğu üreticilerin ülkedeki toplam satışları içinde elektrikli otomobil payının giderek arttığı belirtilirken, Japon Toyota bu oranın yüzde 20'den yüzde 23'e çıktığını açıkladı.

Bloomberght'nin haberine göre, IHS Markit analizi koronavirüs gibi olumsuz faktörlere rağmen küresel otomobil satışlarının 2020'deki 2021'de 76.8 milyondan 84.4 milyon adede yükseleceğini gösteriyor. Otomotiv sektörünün küresel satışlarının 2025'te ise 94.8 milyon adede ulaşması bekleniyor.