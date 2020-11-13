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50 D sorunu ve 50 D araştırma görevlisi nedir? 2547 sayılı kanun nedir? Akademide 50 D kadrosu nedir?

Akademi dünyasının uzun zamandır çözüm beklediği 50 D sorunu sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yine gündem oldu. Twitter'da Trend Topic listesinin başına "50 d sorunu" tagi oturunca binlerce kullanıcı #50dsorunu tagiyle tweet atmaya başladı. Peki, 50 D sorunu nedir? 50 D araştırma görevlisi kime denir? 2547 sayılı kanun nedir? Akademide 50 D kadrosu nedir?

50 D sorunu ve 50 D araştırma görevlisi nedir? 2547 sayılı kanun nedir? Akademide 50 D kadrosu nedir?

Türkiye'de üniversiteler ve üniversite kadroları deyince sık sık gündem olan konuların başında 50 D sorunu geliyor. Akademiyi meslek olarak seçen herkesin karşılaştığı ve çözüm beklediği 50 D kadrosu nedir? Twitter'ın gündeminde yine 50 D sorunu var. 50 D sorunu nedir? 50 D araştırma görevlisi nedir? 2547 sayılı kanun nedir?

50 D SORUNU NEDİR?

Akademik kadrolar ile ilgili Ocak 2018'de yapılan düzenleme 50 D sorununu gündeme getirdi. Sözü geçen düzenlemenin ardından üniversitelere gönderilen genelgede yer alan “01.01.2018 tarihinden önce 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi kapsamında atanan araştırma görevlilerinin yeniden atanması haricinde 01.01.2018 itibarıyla 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamında atama yapılmaması” ifadesi, araştırma görevlisi atamalarının hepsinin 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 50/D statüsüne göre yapılmasını mecbur kılıyordu. Bu da araştırma görevliliği kadrolarının lisansüstü eğitim süresince geçerli olması anlamına geliyor. Araştırma görevliliği için kadro bekleyen ya da 50 d kadrosuyla görevde olan öğrenciler, kendileri ile aynı işi yapmakta olan diğer kadro sahipleri (33/A ) ile benzer haklara sahip olabilmek için seslerini duyurmaya çalışıyor.

2547 SAYILI KANUN NEDİR?

1981 tarihli 2547 sayılı kanun, Yükseköğretim Kanunu olarak geçer. Bu kanunun amacı; yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim - öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemektir.

50 D KADROSU NEDİR?

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu akademide araştırma görevlisi olmak isteyenlerin istihdam sürecini iki maddeyle düzenler. Bunlardan biri 50. maddenin d bendi, diğeri ise 33. maddenin a bendidir. 2547 sayılı kanunun 50/d maddesi şu ifadeler yer alır:
"50/d) Lisans üstü öğretim yapan öğrenciler, kendilerine tahsis edilebilecek burslardan yararlanabilecekleri gibi, her defasında bir yıl için olmak üzere araştırma görevlisi kadrosuna da atanabilirler."
50/d'de araştırma görevliliği için öğrenci olma şartı bulunur ve iş garantisi yoktur. Aynı kanunun 33/a maddesi araştırma görevlisine iş garantisi tanır.

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