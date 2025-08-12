Ge&ccedil;en sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde zafere ulaşan PSG ile UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanan Tottenham ın karşılaşacağı S&uuml;per Kupa ma&ccedil;ı, İtalya nın Udine kentindeki Friuli Stadı nda TSİ 22.00 de başlayacak. Kupada iki takım da ilk zaferini elde etmeye &ccedil;alışacak. Karşılaşma, TRT 1 den canlı yayımlanacak. REAL MADRID, MILAN VE BARCELONA YI GERİDE BIRAKTI Real Madrid, ge&ccedil;en yıl Atalanta yı mağlup ederek UEFA S&uuml;per Kupa yı en &ccedil;ok kazanan ekip olma &uuml;nvanını ele ge&ccedil;irdi. Madrid ekibinin 6 kez m&uuml;zesine g&ouml;t&uuml;rd&uuml;ğ&uuml; kupada Barcelona ve Milan 5 er defa mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Real Madrid 3, Milan ise 2 kez S&uuml;per Kupa da ma&ccedil;larını kaybetti. Milan, 1989 da Barcelona yı, 1990 da Sampdoria yı, 1994 te Arsenal ı, 2003 te Porto yu, 2007 de de Sevilla yı ge&ccedil;erek kupaya uzandı. İtalya ekibi, 1973 te Ajax, 1993 te de Parma ya kupayı kaptırdı. Barcelona, 1992 de Werder Bremen, 1997 de Borussia Dortmund, 2009 da Shakhtar Donetsk, 2011 de Porto, 2015 te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Barcelona, 1979 da Nottingham Forest, 1982 de Aston Villa, 1989 da Milan, 2006 da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı m&uuml;zesine g&ouml;t&uuml;remedi. Real Madrid ise 2002 de Feyenoord, 2014 ve 2016 da Sevilla, 2017 de Manchester United, 2022 de Eintracht Frankfurt ve 2024 te Atalanta &ouml;n&uuml;nde sahadan galip ayrılarak mutlu sona ulaştı. Eflatun-beyazlılar, 1998 de Chelsea, 2000 de Galatasaray ve 2018 de Atletico Madrid e karşı kupayı kazanamadı. GALATASARAY 2000 DE KUPAYI M&Uuml;ZESİNE G&Ouml;T&Uuml;RD&Uuml; Galatasaray, 2000 de UEFA S&uuml;per Kupa yı kazanma başarısı g&ouml;sterdi. Sarı-kırmızılılar, 25 Ağustos 2000 de yapılan ma&ccedil;ta İspanya ekibi Real Madrid in karşısına &ccedil;ıktı. Normal s&uuml;resi 1-1 biten m&uuml;sabakayı Mario Jardel in altın gol&uuml; ile 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı T&uuml;rkiye ye getirerek &ouml;nemli bir başarıya imza attı.SON YILLARDA İSPANYOL DAMGASI İspanya ekipleri, S&uuml;per Kupa daki son 16 ma&ccedil;ın 11 inde şampiyonluğa ulaştı. S&ouml;z konusu şampiyonluklar Barcelona (2009, 2011, 2015), Atletico Madrid (2010, 2012, 2018) ve Real Madrid den (2014, 2016, 2017, 2022, 2024) geldi. Bu s&uuml;re&ccedil;te 2013 ve 2020 de Almanya nın Bayern M&uuml;nih ekibi, 2019, 2021 ve 2023 te ise İngiltere temsilcileri Liverpool, Chelsea ve Manchester City, UEFA S&uuml;per Kupa yı kazandı. Kupayı bug&uuml;ne kadar en &ccedil;ok m&uuml;zesine g&ouml;t&uuml;ren de İspanya takımları oldu. İspanyollar 17, İngilizler 10 ve İtalyanlar 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. FRANSIZLAR İLK ZAFER PEŞİNDE Fransızlar, bu sene PSG nin boy g&ouml;stereceği S&uuml;per Kupa da ilk şampiyonluğunu hedefliyor. S&uuml;per Kupa da daha &ouml;nce bir kez Fransa temsilcisi m&uuml;cadele etti. PSG, 1996 yılında yer aldığı kupada Juventus a 6-1 ve 3-1 lik skorlarla yenildi. 25 AYRI TAKIM SEVİNDİ Kupayı, ge&ccedil;mişte 12 &uuml;lkeden 25 farklı takım kazandı. Real Madrid 6, Milan ve Barcelona 5 er, Liverpool 4, Atletico Madrid ise 3 kez kupada mutlu sona ulaştı. UEFA S&uuml;per Kupa ya ayrıca Ajax, Anderlecht, Bayern M&uuml;nih, Chelsea, Juventus ve Valencia ikişer, Aberdeen, Aston Villa, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua B&uuml;kreş, Sevilla, Zenit ve Manchester City de birer kez sahip oldu. 1972 DEKİ S&Uuml;PER KUPA RESMİYET KAZANMADI Hollanda nın Ajax takımı ile İsko&ccedil;ya nın Rangers ekibi arasında 1972 de oynanan S&uuml;per Kupa, UEFA tarafından resmi değerlendirmeye alınmadı. O yıl Kupa Galipleri Kupası nı kazanan Rangers ın, taraftarlarının olumsuz hareketleri sonucu Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesi nedeniyle UEFA iki takım arasında S&uuml;per Kupa oynanmasını desteklemedi. Bir gazetenin desteğiyle oynanan iki ma&ccedil; sonunda Ajax rakibine &uuml;st&uuml;nl&uuml;k sağladı. S&uuml;per Kupa, 1973 ten itibaren UEFA nın resmi programına dahil edildi. UEFA S&Uuml;PER KUPA MA&Ccedil;LARI UEFA S&uuml;per Kupa ma&ccedil;larını oynayan ekipler ve alınan sonu&ccedil;lar ş&ouml;yle: Yıl Ma&ccedil; Sonu&ccedil; 1973 Ajax-Milan 0-1, 6-0 1975 Dinamo Kiev-Bayern M&uuml;nih 1-0, 2-0 1976 Anderlecht-Bayern M&uuml;nih 1-2, 4-1 1977 Liverpool-Hamburg 1-1, 6-0 1978 Anderlecht-Liverpool 3-1, 1-2 1979 Nottingham Forest-Barcelona 1-0, 1-1 1980 Valencia-Nottingham Forest 1-2, 1-0 1982 Aston Villa-Barcelona 0-1, 3-0 (uzatma) 1983 Aberdeen-Hamburg 0-0, 2-0 1984 Juventus-Liverpool 2-0 1986 Steaua B&uuml;kreş-Dinamo Kiev 1-0 1987 Porto-Ajax 1-0, 1-0 1988 Mechelen-PSV 3-0, 0-1 1989 Milan-Barcelona 1-1, 1-0 1990 Milan-Sampdoria 1-1, 2-0 1991 Manchester United-Kızılyıldız 1-0 1992 Barcelona-Werder Bremen 1-1, 2-1 1993 Parma-Milan 0-1, 2-0 (uzatma) 1994 Milan-Arsenal 0-0, 2-0 1995 Ajax-Real Zaragoza 1-1, 4-0 1996 Juventus-Paris Saint Germain 6-1, 3-1 1997 Barcelona-Borussia Dortmund 2-0, 1-1 1998 Chelsea-Real Madrid 1-0 1999 Lazio-Manchester United 1-0 2000 Galatasaray-Real Madrid 2-1 (uzatma) 2001 Liverpool-Bayern M&uuml;nih 3-2 2002 Real Madrid-Feyenoord 3-1 2003 Milan-Porto 1-0 2004 Valencia-Porto 2-1 2005 Liverpool-CSKA Moskova 3-1 (uzatma) 2006 Sevilla-Barcelona 3-0 2007 Milan-Sevilla 3-1 2008 Zenit-Manchester United 2-1 2009 Barcelona-Shakhtar Donetsk 1-0 (uzatma) 2010 Atletico Madrid-Inter 2-0 2011 Barcelona-Porto 2-0 2012 Atletico Madrid-Chelsea 4-1 2013 Bayern M&uuml;nih-Chelsea 2-2 (5-4 penaltılarla) 2014 Real Madrid-Sevilla 2-0 2015 Barcelona-Sevilla 5-4 (uzatma) 2016 Real Madrid-Sevilla 3-2 (uzatma) 2017 Real Madrid-Manchester United 2-1 2018 Atletico Madrid-Real Madrid 4-2 (uzatma) 2019 Liverpool-Chelsea 2-2 (5-4 penaltılarla) 2020 Bayern M&uuml;nih-Sevilla 2-1 (uzatma) 2021 Chelsea-Villarreal 1-1 (6-5 penaltılarla) 2022 Real Madrid-Eintracht Frankfurt 2-0 2023 Manchester City-Sevilla 1-1 (5-4 penaltılarla) 2024 Real Madrid-Atalanta 2-0 (Not: İlk yazılan takımlar kupayı kazandı. Kupa, 1974, 1981 ve 1985 yıllarında d&uuml;zenlenmedi)