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500 bin TL bağış yapan başkan adayı, GS TV'de yayına çıkabilecek!

Galatasaray Kulübü, 500 Bin TL bağış yapan başkan adaylarına, kulüp televizyonu ve YouTube hesabı üzerinden adaylıkları ile ilgili program yapabileceklerini açıkladı

500 bin TL bağış yapan başkan adayı, GS TV'de yayına çıkabilecek!

Sarı-kırmızılı kulüpten konu hakkında, "17 Kasım 2020 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı gereği, Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda yarışacak başkan adayları, kulübümüze 500 bin TL bağışta bulunmaları karşılığında Galatasaray Televizyonu’nda ve YouTube üzerinden adaylıklarıyla ilgili program yapabileceklerdir. Başkan adaylarına saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

İLK TEPKİ BURAK ELMAS'TAN

Galatasaray başkan adaylarından Burak Elmas, bu duruma tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Seçildiğimiz taktirde, kadim Galatasaray değerlerini her fırsatta paraya tahvil eden, yakışıksız zihniyete son vermek ilk görevimizdir. Galatasaray'ın yönetici koltukları da, mecraları da satışa çıkarılamaz, populist söylemlere ve eylemlere alet edilemez. Bu vesile ile, seçim sonrası yeni yönetim tarafından, sadece amatör şube giderlerinde kullanılmak üzere, bir milyon liralık bloke çeki Divan Kurulu Başkanlığı'na derhal iletiyor ve bahsi geçen yayına bu zihniyeti protesto etmek amacı ile katılmayacağımızı beyan ediyoruz."

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