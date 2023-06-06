51. İstanbul Müzik Festivali'nde haftanın konserleri

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 51. İstanbul Müzik Festivali, ikinci haftasında klasik müziğin yıldız isimlerini ağırlamaya devam ediyor.

Fazıl Say’ın, festivalin siparişi üzerine, Türkiyeli kadın şairlerden ilhamla bestelediği eserlerden oluşan yeni projesi Dünya Anne, 8 Haziran’da festivalde dünya prömiyerini yapacak.

Festival 6 Haziran akşamı Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Müzik Yıldızları Oda Orkestrası ile “Yıldızlarla Bir Kutlama Akşamı”na ev sahipliği yapacak.

Ardından, 7 Haziran akşamı günümüzün en büyük piyanistlerinden Éric Le Sage ile Fransa’nın başarılı nefesli çalgılar beşlisi Les Vents Français festivalde Fransız rüzgârları estirecek.

Gramophone ve ECHO Klassik ödüllü, çağımızın en büyük baritonlarından Matthias Goerne, Amsterdam’ın prestijli topluluğu Hollanda Kraliyet Concertgebouw Oda Orkestrası ile 9 Haziran akşamı festival sahnesinde buluşacak.

İstanbul Müzik Festivali ve TSKB işbirliğiyle, geleceğin kadın müzisyenlerini desteklemek amacıyla başlatılan Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu konseri ise 11 Haziran’da gerçekleştirilecek.

Festival 17 Haziran’a kadar, 18 farklı mekânda, 25 konserde, 60’ın üzerinde ismi ağırlayacak.

Konservatuvarların müzik bölümünde eğitim gören öğrenciler, konserleri her sene olduğu gibi ücretsiz takip edebilecek. Öğrenciler ise bu yıl yine tüm İKSV etkinliklerinde 10 TL’lik Eczacıbaşı Genç Bilet uygulamasından faydalanabiliyor. İşte haftanın konserleri...

YILDIZLARLA BİR KUTLAMA AKŞAMI

Eczacıbaşı Topluluğu kurucusu Dr. Nejat F. Eczacıbaşı’nın aramızdan ayrılışının 30. yılında, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Müzik Yıldızları Oda Orkestrası, kurucusunun izinden giderek bir ilke imza atıyor. 1987’den bu yana yaklaşık 200 genç müzisyenin eğitimine destek veren vakfın bursiyerleri 6 Haziran’da AKM Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek konserde bir araya gelecek.

Konserde, geçmişte bu program sayesinde desteklenerek artık kendi kuşağının en parlak yıldızları hâline gelen solistlerle günümüzde bu destekten faydalanan müzisyenlerin yanı sıra piyano virtüözü Gülsin Onay ve ülkemizden Berlin Filarmoni Orkestrası’na asil üye olarak kabul edilen ilk keman sanatçısı Hande Küden de yer alacak.

FESTİVALDE FRANSIZ RÜZGARLARI

Günümüzün en büyük piyanistlerinden Éric Le Sage ile Fransa’nın başarılı nefesli çalgılar beşlisi Les Vents Français, festivalde Fransız rüzgârları estirecek. Ibert, Ravel, Saint-Saëns ve Poulenc gibi Fransız bestecilerin yanı sıra Mozart ve Beethoven’dan da eserler seslendirileceği konser, STONELINE’ın katkılarıyla 7 Haziran saat 20.00’de Fransız Sarayı’nın tarihi atmosferinde gerçekleştirilecek.

FAZIL SAY & SERENAD BAĞCAN: DÜNYA ANNE

Ünlü piyanist, çağımızın üretken bestecilerinden Fazıl Say’ın, festivalin siparişi üzerine, Türkiyeli kadın şairlerden ilhamla bestelediği eserlerden oluşan yeni projesi Dünya Anne, festivalde dünya prömiyerini yapacak. Cumhuriyetin, yetenekli ve üretken kadınlarının kaleme aldığı unutulmaz şiirlerden doğan bestelerini, Say ile yıllardır birçok kez aynı sahneyi paylaşan mezzo-soprano Serenad Bağcan seslendirecek. İkiliye kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman eşlik edecek. Cumhuriyet Kadınları, 8 Haziran saat 20.00’de AKM’de; 14 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda izleyicilerle buluşacak.

HOLLANDA KRALİYET CONCERTGEBOUW ODA ORKESTRASI & MATTHIAS GOERNE

Gramophone ve ECHO Klassik ödüllü, çağımızın en büyük baritonlarından Matthias Goerne, Amsterdam’ın prestijli topluluğu Hollanda Kraliyet Concertgebouw Oda Orkestrası ile aynı sahnede buluşacak. Alman Lieder geleneğinin yaşayan en önemli temsilcisi olarak kabul edilen Goerne’nin Amsterdam’ın ünlü oda orkestrasıyla seslendireceği repertuvarda Schubert, Brahms, Schumann, Dvořák ve Wolf gibi bestecilerin eserlerinden bir seçki yer alacak. ENKA Vakfı’nın katkılarıyla hayata geçirilecek konser 9 Haziran saat 20.00’de CRR’de.